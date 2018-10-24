Почему в Украине существенно подорожали рекламные площади

Стоимость телерекламы в этом году выросла на треть. На 35% больше стоит реклама в интернете. Наружная реклама подорожала больше всего - почти на половину, сообщает Интерфакс со ссылкой на участников рынка. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Реклама без ограничений

По оценке директора Всеукраинской рекламной коалиции Максима Лазебника, украинский рекламный рынок вырос в этом году на 25%. По его мнению, отечественный рынок рекламы все еще восстанавливается, а не развивается.

Тенденции к росту наблюдаются и на мировом рынке рекламы. В основном увеличиваются объемы интернет и мобильной рекламы. В отличие от внешней или телевизионной, реклама диджитал, в том числе интернет-реклама, не имеет существенных ограничений.

Уменьшение рекламных площадей

До 30% в этом году прогнозируют рост рекламных бюджетов, отметила глава Ассоциации операторов наружной рекламы Украины Оксана Полищук.

Отечественный рынок рекламы все еще восстанавливается, а не развивается

На рынке наружной рекламы происходит реформа - количество рекламных площадей уменьшается. Так они лучше вписываются в городское пространство. Цена рекламных площадей выросла с 10 до 50% в зависимости от города и формата.

"Если говорить о Киеве, то мы видим уменьшение рекламных носителей. И теперь рекламные бюджеты распределяются на уменьшенное количество рекламных носителей. Собственно и цена отдельно взятой площади растет. При этом важно отметить, что качество и эффективность этой отдельной площади также растет", - объяснила Полищук.

Политическая реклама

Политическая же реклама влияет на рынок, но не существенно, добавила Полищук. В активной фазе политической рекламы ее доля составляет не более 10%. Коммерческой рекламы все же больше, говорит Полищук. А наиболее активная фаза политической рекламы - примерно за три месяца до выборов.

С ростом количества наружной рекламы она превратилась в информационные пятна или раздражитель, считает PR-стратег компании Эдвайс Сергей Дидковский. Он прогнозирует, что со временем она закончится.

Меньше рекламы - больше эффективности

Телевизионную и интернет-рекламу ожидает слияние. Этим путем уже идут такие компании как Netflix, Amazon и HBO. А вот для малого бизнеса, который не имеет существенных рекламных бюджетов, наиболее эффективной остается реклама в интернете.

Рекламные бюджеты распределяются на уменьшенное количество рекламных носителей

Рекламодателю следует хорошо понимать свою целевую аудиторию. Это один из способов сделать рекламу более эффективной, отметил психолог Алексей Шнеер.

Восприятие информации может быть осознанным или нет, сказал он. Осознанное восприятие может быть лишь тогда, когда человек интересуется информацией. От ее избытка люди себя отгораживают.

В столице рекламу будут размещать согласно зонам. Новые правила размещения рекламы будут действовать и для метро, ​​пообещала власть. Всего в столице в этом году демонтировали более тысячи единиц незаконной наружной рекламы.