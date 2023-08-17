Игнат объяснил увеличение количества тревог в Украине в последнее время 17 августа, 09:37 Игнат связал увеличение количества воздушных тревог с операцией на юге и востоке Украины (Фото:armyinform.com.ua)

Увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на востоке и юге и применением войсками РФ авиации.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Вчера было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле», — пояснил он.

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Игнат добавил, что противник поднимает в том числе и штурмовую авиацию. Речь идет также об истребителях, которые постоянно работают в небе.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке, в июле отвоевали Старомайорское.

С начала контрнаступления ВСУ освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Инфографика: NV