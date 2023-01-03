В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ближайшее время создать в Украине аналог Железного купола невозможно 3 января, 12:58 Сбитая российская ракета в небе над Украиной одним из комплексов ЗРК, предоставленных партнерами (Фото:Полиция Киевской области)

В Украине невозможно создать аналог Железного купола для полной защиты от российских ракет и дронов в ближайшие годы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«В ближайшие годы мы не создадим ни одного „купола“ над всей территорией Украины. Это невозможно физически, потому что систем ПВО расставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри государства просто невозможно. Это действительно огромное количество техники. Это чрезвычайно дорого, на это нужен большой государственный и человеческий ресурс», — пояснил он.

Видео дня

По словам Игната, системы ПВО в других странах используют для перекрытия определенных направлений, определенных объектов. Другую часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители — многоцелевые самолеты, которые являются частью противовоздушной обороны.

«Самолеты, которые могут быстро взлететь с аэродромов, выдвинуться и прибыть в район, где нужно перехватить крылатую ракету, дрон или самолет, они действуют оперативно и максимально эффективно», — сказал он.

Представитель Воздушных сил ВСУ пояснил, что сейчас Украина делает все возможное, чтобы получить истребители F-16.

Вместе с комплексами ПВО NASAMS, IRIS-T и Patriot они моли бы работать эффективно.

«Три перспективных комплекса, которые станут основой противовоздушной обороны, вместе с ПВО Сухопутных войск, вместе с самолетами. Они нужны в некотором количестве, чтобы наши зенитно-ракетные войска могли и дальше работать эффективно, прикрывая самые важные стратегические объекты государства», — резюмировал Игнат.

В сентябре издание Politico со ссылкой на источники писало, что Украина уже публично не просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но надеется договориться о поставках, изменив тактику переговоров.

Во время массированных ракетных атак силы украинской ПВО показывают высокий результат, сбивая большинство российских ракет. Показатель по сбитым дронам-камикадзе в последние дни достиг 100%.