В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ближайшее время создать в Украине аналог Железного купола невозможно
Сбитая российская ракета в небе над Украиной одним из комплексов ЗРК, предоставленных партнерами (Фото:Полиция Киевской области)
В Украине невозможно создать аналог Железного купола для полной защиты от российских ракет и дронов в ближайшие годы.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
«В ближайшие годы мы не создадим ни одного „купола“ над всей территорией Украины. Это невозможно физически, потому что систем ПВО расставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри государства просто невозможно. Это действительно огромное количество техники. Это чрезвычайно дорого, на это нужен большой государственный и человеческий ресурс», — пояснил он.
По словам Игната, системы ПВО в других странах используют для перекрытия определенных направлений, определенных объектов. Другую часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители — многоцелевые самолеты, которые являются частью противовоздушной обороны.
«Самолеты, которые могут быстро взлететь с аэродромов, выдвинуться и прибыть в район, где нужно перехватить крылатую ракету, дрон или самолет, они действуют оперативно и максимально эффективно», — сказал он.
Представитель Воздушных сил ВСУ пояснил, что сейчас Украина делает все возможное, чтобы получить истребители F-16.
Вместе с комплексами ПВО NASAMS, IRIS-T и Patriot они моли бы работать эффективно.
«Три перспективных комплекса, которые станут основой противовоздушной обороны, вместе с ПВО Сухопутных войск, вместе с самолетами. Они нужны в некотором количестве, чтобы наши зенитно-ракетные войска могли и дальше работать эффективно, прикрывая самые важные стратегические объекты государства», — резюмировал Игнат.
В сентябре издание Politico со ссылкой на источники писало, что Украина уже публично не просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но надеется договориться о поставках, изменив тактику переговоров.
Во время массированных ракетных атак силы украинской ПВО показывают высокий результат, сбивая большинство российских ракет. Показатель по сбитым дронам-камикадзе в последние дни достиг 100%.