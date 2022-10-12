Ким объяснил, почему в Николаевской области так эффективно уничтожают иранские дроны Shahed-136 12 октября, 15:25 ВСУ научились противодействовать иранским дронам Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, почему над территорией региона удается сбивать так много иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

В комментарии 24 каналу он заявил, что через Николаевскую область летит много иранских беспилотников, но ВСУ научились их сбивать.

«Дроны вылетают с временно оккупированной территории и ищут пути, как обойти нашу ПВО, поэтому залетают через Николаевщину, где их больше всего сбивают. Если бы они полетели дальше, я считаю, что и там их сбили бы. Мы и они учимся. Оккупанты пытаются обойти ПВО, мы пытаемся их «поймать» — это такая «антишахедская борьба», — объяснил Ким.

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По его словам, именно поэтому на сегодняшний день ВСУ развивают это направление, добавляют силы ПВО, в том числе крупнокалиберное стрелковое оружие.

«Сначала „шахеды“ разрабатывались как учебные цели для зенитных стрелковых установок. Затем их переделали в камикадзе. Это значит, что их можно сбивать стрелковым оружием. Его почти никто не использует уже, но приходится возвращаться в прошлое, доставать его и „работать“ по дронам — такова реальность», — отметил глава ОВА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.



Инфографика: НВ