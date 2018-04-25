Почему в Киеве может вырасти стоимость проезда: подробности

Киевская власть рассматривает возможность повышения цен на проезд в общественном транспорте. В случае изменения стоимости бесплатный проезд для льготников останется, заверил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Проект о повышении стоимости будет вынесен на общественное обсуждение, сказал он. О повышении тарифов на пассажирские перевозки в сюжете Радио НВ.

Киеву необходимо увеличение подвижного состава

В СМИ появилась информация о финансовом плане Кивипастранса 2018 года, утвержденного Киевской городской администрацией 23 апреля, как сообщали Украинские новости. По его прогнозам с середины июля стоимость разовых билетов в наземном транспорте вырастет вдвое - до 8 гривен. Пресс-секретарь Киевпастранса Марина Загородько повышение цены на проезд в Киевпастрансе пока опровергает.

"Я ничего не могу сказать. Мы такую ​​информацию не публиковали, не знаю, откуда она взялась. Сегодня информации о повышении тарифов нет", - сообщила Загородько.

В июле прошлого года Киевская городская госадминистрация также поднимала стоимость на проезд в метро - до 5 гривен, в наземном транспорте - до 4 гривен.

В Киевсовете вопрос о повышении тарифов на проезд с депутатами пока не обсуждали, сообщил Радио НВ член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, экс-директор Киевпастранса Сергей Майзель. Увеличение стоимости проезда позволяет обновлять подвижный состав в последние годы. Например, в прошлом году закупили 27 трамвайных вагонов, 12 троллейбусов и 100 современных автобусов, отметил Майзель. По его словам, последнее повышение стоимости проезда имело политическую подоплеку, а не экономическую. То есть рост тарифа не перекрывал даже затрат предприятий на перевозку пассажиров.

"Сейчас одна поездка стоит от 6 до 7 гривен именно для коммунального транспорта, так как стоимость энергоносителей увеличилась, горюче-смазочные материалы подорожали. Транспорт будет стоить около 7 гривен", - отметил экс-глава Киевпастранса.

В прошлом году Киевпастранс закупил 27 трамвайных вагонов, 12 троллейбусов и 100 современных автобусов.

Однако закупки идут небольшими темпами. По мнению эксперта по вопросам транспорта Александра Кавы, Киеву нужно увеличивать его количество. Для улучшения сервиса он предлагает приобрести 1000 автобусов, троллейбусов и трамваев, чтобы сделать перевозки максимально комфортными.

"Поскольку транспорт убыточен, то мэр решает, какую долю возлагать на пассажира, а какую компенсировать за счет бюджета. Например, в Варшаве треть казны города идет на транспорт. У нас этот процент намного ниже, чем в Польше", - сказал Кава.

Сколько тратят на проезд в городском транспорте жители других стран

В Варшаве существует две зоны: городская и пригородная. Стоимость билета в первой на 75 минут составляет более 4 злотых, то есть 37 грн. В Риме одноразовый билет стоит 1,5 евро. Он действителен в течение 100 минут с момента его компостирования. В Лос-Анджелесе разовая поездка на метро и автобусе стоит 1,5 доллара. В Пекине быстрее добираться по городу на метро, ​​где одна поездка обходится в 2 юаня, или 9 грн. Билет на автобус можно приобрести за 1 юань или 4,5 грн. В Рио-де-Жанейро стоимость проезда равна 30 грн, в метро - 28 грн. В Стокгольме разовая поездка обходится в 30 крон или 107 грн. Стоимость проезда в Токио сравнительно высока. Там существует большая путаница с билетами, так как один вид транспорта обслуживает несколько компаний. Лучший выход из ситуации - купить проездной - уникальная карта для проезда в автобусах, метро и электричке. Ее стоимость зависит от срока действия и колеблется от 1 до 10 тыс. иен, то есть от 250 до более чем 2, 5 тыс. грн.

Европейский инвестиционный банк предоставит Киевпастрансу заем в размере 50 млн евро. За счет этих средств в столице планируют закупить 112 автобусов большой и особо большой вместимости с низким уровнем пола, 17 современных модульных трамвайных вагонов и провести реконструкцию фуникулера.