«Все криворожцы знают». Вилкул объяснил, почему вода в Ингульце стала красной

16 сентября, 23:22
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Красная вода в Ингульце (Фото:1kr.ua)

Красная вода в Ингульце (Фото:1kr.ua)

В Кривом Роге вода в речке Ингулец стала красной. Такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит.

Об этом заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул во время брифинга.

Он объяснил, что это частое явление для города.

«Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас — красную воду», — заявил он.

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Он также подчеркнул, что гематит не несет никакой опасности для города и его жителей.

«Так как отсыпка плотин ведется в том числе и гематитом. Ничего страшного — через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета. Гематит — это неорганическая составляющая Fe2O3, оксид железа. И никаких проблем не несет», — добавил Вилкул.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/1275534449868535/

Днем в пятницу, 16 сентября, российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу.

После массированных ракетных атак России на Кривой Рог уровень воды в реке Ингулец вернулся в норму, подтопление жилых домов ликвидировали.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

https://www.youtube.com/watch?v=4hcZREOL7Vw

Днем 15 сентября российские оккупанты снова трижды били ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект, а также по гидротехническим сооружениям.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Кривой Рог Александр Вилкул Война России против Украины

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