Данилов — о выходе УПЦ МП из Лавры: За бороду тянуть не собираются. Надо набраться терпения, решение выполнят 6 апреля, 15:27 Верующие на территории Киево-Печерской лавры, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что после истечении срока аренды помещений заповедника представители УПЦ МП покинут территорию Киево-Печерской лавры, но для этого нужно «набраться терпения».

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам Данилова, УПЦ МП — «проект, расписанный в ФСБ РФ», и количество людей в этом сообществе, сотрудничающих с управлениями российской спецслужбы, «очень, очень большое».

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«Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет исполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги их оттуда вытаскивать не собирается.[…] Подавляющее большинство не понимает, в каком они процессе участвуют.[…] Это сложный вопрос, но мы точно его пройдем, пройдем не по той процедуре, на которую на сегодняшний день рассчитывает ФСБ РФ», — сказал он.

Данилов подчеркнул, что законы в Украине будут «обязательно выполнять» и им будут «подчиняться» все граждане страны. Он призвал не вестись на «провокации, разработанные ФСБ c некоторым деятелям». По его словам, они раньше были на территории Украины и еще имеют украинские паспорта.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.