Почему украинцы создают тысячи инновационных технологий, но зарабатывают на них за границей

Разработанный украинской Kray Protection беспилотник-опрыскиватель для полей окупается за 5‑6 операционных дней. Он запатентован исключительно в США

За последние годы украинцы создали тысячи оригинальных и интересных разработок и технологий. Но большинство из них “ушли” на Запад, так как Украина не умеет ни удерживать изобретателей, ни зарабатывать на новых технологиях, пишет журнал Новое Время.

Цепочка разорвана

“Очень сильные и классные решения годами пылятся в институтах, и ни авторы не знают, как их продвинуть на рынок, ни бизнес не понимает, как на них зарабатывать”, - сетует глава Innolytics Group Владимир Бандура. Поэтому, по его словам, важна экосистема: на Западе изобретателю сразу же предложат и инкубаторы, и гос­поддержку, и частные фонды. “За счет инфраструктуры они заставляют изобретения приносить прибыль, - говорит Бандура. - У нас эта цепочка разор­вана”.

В Европе есть программы финансирования специальных частных компаний при научно-исследовательских институтах или университетах, которые помогают изобретателям вывести их детища на рынок, рассказывает Наталья Пахомовская, партнер DLA Piper Ukraine. А в США еще с 1982 года работает Программа инновационных исследований малого бизнеса (SBIR), которая служит мостом между университетами и рынком.

На Западе изобретателю сразу же предложат и инкубаторы, и гос­поддержку, и частные фонды

Более 18 тыс. патентов, зарегистрированных в Украине, принадлежат иностранным представителям, а 3,6 тыс. инноваторы с берегов Днепра получили в 49 странах мира. Они выступали соавторами изобретений таких мировых гигантов, как Samsung, Jonson&Jonson, Yandex, DuPont, Bayer и Schlumberger.

"Если возьмем топ-10 стран в Европе по числу патентов за этот период, мы будем плюс-минус посередине. У нас исторически очень сильная база”, - говорит глава Innolytics Group.

Революционные технологии на экспорт

Чуть больше года назад украинец Рон Фридман, выпускник Киевского политеха и основатель компании Mawi Solutions, совершил революцию в здравоохранении - вышел на рынок с продуктом, способным отслеживать болезни сердца на ранних стадиях. Прибор, который выглядит как обычный фитнес-браслет, в режиме реального времени принимает сигналы электрокардиограммы с руки владельца. Эти данные анализируются, и человек получает предупреждение об опасности, как только та появляется.

Команда Фридмана также запатентовала алгоритмы, способные автоматически определять некоторые болезни сердца на основе полученных данных. Кроме того, сейчас ведется работа над прибором второго поколения с особыми сенсорами, который диагностировал бы болезни, не связанные с сердцем.

Свои исследования компания ведет в партнерстве с ведущими университетами Швейцарии. Сам инновационный прибор уже вызвал ажиотаж - Mawi Solutions поступают заказы от клиник и страховых компаний. Причем речь идет в основном о рынках Северной Америки, Европы и Азии.

Чуть больше года назад украинец Рон Фридман вышел на рынок с похожим на фитнес-браслет прибором, способным отслеживать болезни сердца на ранних стадиях / Фото: Наталия Кравчук / НВ

А отечественная компания Kray Protection, которая создала оригинальный беспилотник-опрыскиватель для сельскохозяйственных нужд, свое изобретение запатентовала исключительно в США.

Доработанная модель передвигается на высоте всего 1 м со скоростью до 30 м / с. IT-система делает аппарат полностью автономным и простым в использовании. Кроме того, БПЛА использует ультрамалообъемное опрыскивание, при котором расходуется всего 1-5 л на гектар. Цена чудо-техники - $ 50 тыс.

Покупка агросамолета или наземного спреера-распылителя обойдется фермеру в $ 350‑400 тыс., да и такая техника менее эффективна. Наземный транспорт трамбует землю и приводит к потере 2‑4 % урожая, а самолеты покрывают только 90 % поля. Кроме того, эти средства активнее расходуют удобрения: у самолета этот показатель примерно в 10 раз выше, чем у изобретения Kray. В итоге, как уверяет основатель и глава Kray Дмитрий Сурду, его БПЛА окупается за 5‑6 операционных дней.

"Даже учитывая, что сельское хозяйство - главный драйвер украинской экономики, до передовых инновационных рынков мира нам еще далеко. Уровень проникновения инноваций здесь и там несопоставим", - говорит Сурду.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №17 от 10 мая 2018 года