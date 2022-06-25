«Подготовка к контрнаступлению». В Нацгвардии объяснили, почему украинские военные вышли из Северодонецка 25 июня, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Украинских военных отвели из Северодонецка, чтобы сохранить их жизни и подготовиться к эффективному контрнаступлению (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинских военных отвели из Северодонецка, чтобы сохранить их жизни, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский.

По его словам, ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и снарядами.

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«И удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла. Потому что, во-первых, это угроза для жизни наших военнослужащих, которым негде закрепиться, и, во-вторых, если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и большее стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой находились мы», — сказал офицер.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

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