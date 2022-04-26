«Никто не убегал и не сдавал позиции». Гайдай объяснил, почему оккупантам удалось захватить Кременную 26 апреля, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что отход украинских военных из города Кременная не является предательством и сдачей позиций.



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В интервью Голосу Америки он рассказал, что российские оккупанты почти два месяца держали линию обороны возле города «и враг там обстрелял уже каждый метр».

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«Никто не убегал и не сдавал позиции, просто не было смысла держаться за землю, которая настолько пристрелянная — уже прямо четко снаряды прилетали в траншеи. Погибнуть и при этом не нанести никакого вреда врагу — бессмысленно. Наши отошли на новые позиции и уже оттуда убивают врага и уничтожают его технику», — подчеркнул Гайдай.

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По его словам, возможно, придется отойти из еще каких-нибудь населенных пунктов.

«Но это тактика и стратегия, чтобы сохранить людей, которые потом будут воевать и пойдут в контрнаступление. Поэтому если наши отходят, перегруппировываются, ничего страшного в этом нет. Потом все равно все вернем. Больше того, восстановим», — казал Гайдай.

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