Почему украинские военные теперь смогут использовать оружие в отпор агрессии на Донбассе

В случае внезапного нападения оружие и боевая техника могут использоваться без предупреждения

Использовать оружие в случае не только нападения, но и угрозы нападения со стороны противника смогут украинские военнослужащие. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Кабинет Министров утвердил порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии. Порядок регулирует использование оружия в мирное время для обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

Ведение боевых действий именно Вооруженными силами в начале войны было нарушением законодательства.

В каких случаях украинские военные имеют право применять оружие

ВСУ имеют право использовать оружие для отражения нападения и предупреждения угрозы нападения на объекты, которые охраняются. Также оружие может использоваться для освобождения заложников, военнопленных, захваченных военных или гражданских объектов.

Также для уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии. Еще среди поводов для использования оружия - защита гражданских лиц или объектов нападения, разоружение или уничтожение лиц, причастных к агрессии.

Во время АТО применение оружия военными имело ряд ограничений

Также при предотвращении действий лиц, совершающих правонарушения, которые препятствуют выполнению законных требований людей, привлеченных для обеспечения нацбезопасности и обороны. Кроме того, военные имеют право использовать оружие или боевую технику в других случаях, определенных приказом командующего Объединенных сил.

При этом применение оружия должно осуществляться так, чтобы наносить минимальный вред. В случае нападения или угрозы нападения на военнослужащих, гражданских лиц, военных или гражданских объектов применяются предупредительные меры. Это визуальные и звуковые сигналы, указатели на местности, невзрывные ограждения вокруг военных объектов и устное предупреждение о возможном применении оружия, использование технических средств или предупредительная стрельба.

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В случае внезапного нападения оружие и боевая техника могут использоваться без предупреждения. Летальное применение оружия или боевой техники разрешается для самообороны, а также при отражении вооруженной агрессии против Украины и обеспечения национальной безопасности и обороны.

Активизация боевых действий

Сейчас наблюдается активизация боевых действий на востоке страны, отметил на заседании правительства министр обороны Степан Полторак.

"У нас началась угроза на линии соприкосновения, есть погибший и раненый. Количество обстрелов доходило почти до 40. Было применение артиллерии, чего давно уже не было", - сказал Полторак.

Нарушение Конституции

В начале конфликта на Востоке применение оружия именно Вооруженными силами было нарушением закона, напомнил бывший заместитель руководителя Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Использовать оружие военные могут для разоружения или уничтожения лиц, причастных к агрессии

Определенный период времени были даже проблемы с тем, чтобы кто-то взял на себя ответственность по решению уничтожить противника, добавил он.

Тогда начали вноситься изменения по предоставлению Вооруженным силам полномочий, добавил Романенко.

Порядок применения оружия в ВСУ для отпора агрессии был разработан на замену порядка применения оружия в Антитерорестичний операции, отметил заместитель начальника управления центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх. По его словам, во время АТО применения оружия военными имело ряд ограничений. Новый порядок - несколько расширен, сообщил он.

Официально мирное время

О применении войсками оружия в украинском законодательстве есть существенные пробелы, отметил военный эксперт Олег Жданов. Проблема, по его словам, прежде всего в том, что воевать государству приходится фактически в официально мирное время. Постановление Кабмина является лишь полумерой для решения проблемы, добавил эксперт.

Постановление Кабмина является подзаконным актом, а регламентировать применение оружия в зоне проведения операции Объединенных сил - это прерогатива законодательного органа, то есть Верховной Рады, добавил он.

11 октября двое украинских защитников подорвались на взрывчатке боевиков на Донбассе, еще один ранен. В течение суток боевики 10 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.