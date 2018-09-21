Почему украинские водители смогут ездить без водительского удостоверения

В случае административного правонарушения водитель не будет обязан показывать удостоверение

Водителям могут разрешить не брать с собой документы. Соответствующий законопроект по упрощению управления транспортными средствами зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что отмена этого требования будет стимулировать переход к цифровой экономике.

Электронный реестр автомобилистов

Предлагается ввести электронную систему идентификации водителей без предъявления удостоверения. Поэтому автомобилисты смогут не брать с собой удостоверение, регистрационный документ на авто и страховой полис.

В случае отказа водителя называть имя, номер страхового полиса, его задержат

Авторы законопроекта отмечают, что Национальная полиция имеет современную базу данных граждан, совершенных ими правонарушений и их авто. Поэтому может пользоваться информацией в любой момент.

В случае административного правонарушения водитель не будет обязан предъявлять удостоверение. По требованию полицейского он должен четко назвать свое имя и полную дату рождения.

Только в случае, если в базе данных полиции отсутствует фото водителя, он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае отказа водителя называть имя, номер страхового полиса или другие необходимые данные, его сопровождят в ближайший полицейский отдел.

Забыть права - не преступление

Соответствующий опыт был удачно имплементирован в Грузии, отметил один из авторов законопроекта, народный депутат от фракции БПП Сергей Лещенко. Он отметил, что водителей не должны наказывать в случае, если они забыли свои водительские права.

Лещенко добавил, что поскольку полицейские уже имеют в своем арсенале планшеты и другие устройства, внедрение этой нормы не потребует особых мероприятий.

"Мы находимся у самой электронизации Украины. В случае, если гражданин не имеет при себе бумажных документов, это не должно сталь основанием для его штрафования. Потому что он имеет свои права", - сказал Лещенко.

Документы нужно иметь всегда при себе для удостоверения личности в случае ДТП

Водителям следует иметь с собой хотя бы один документ, удостоверяющий личность, чтобы правоохранители могли установить личность в случае аварии, отметил главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов. Он добавил, что украинские автомобилисты и так недостаточно дисциплинированы, а отмена и отсутствие обязанности брать с собой удостоверение сделает их еще более расслабленными на дорогах.

Верховная Рада 19 сентября постановили в первом чтении законопроект, увеличивающий штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности с 51 до 850 гривен.