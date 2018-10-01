Почему украинские студенты выбирают обучение в Польше

Менее 10% украинских студентов, которые учатся в Польше, планируют возвращаться домой. Об этом - в сюжете Радио НВ.

За последние три года украинских студентов в Польше стало втрое больше, говорится в отчете Польского института публичных дел. Более 35 тыс. молодых людей из Украины учились в Польше в течение прошлого учебного года.

Почти треть украинцев, обучающихся в Польше, хотят переехать в другую страну ЕС. Примерно столько же выпускников польских вузов хотят остаться в Польше. Чуть больше, чем четверть студентов, не знают, куда они поедут после обучения.

Почему украинские студенты выбирают польские университеты

Меньшие затраты, перспектива бесплатного обучения, легкий поиск работы - такие причины называет украинская молодежь, которая выбрала обучение в Польше. Опрос среди украинских студентов провел Польский институт публичных дел.

Студенты отмечают, что на оплату обучения можно получить скидку. К тому же легче попасть на само обучение. При выборе университета студенты учитывают также качество образования. В отчете института отметили, что украинцы имеют некоторые льготы в получении визы или работы.

В то же время встречаются и трудности. На вопрос, почему именно Польша, опрошенные назвали предоставление стипендий, юридические консультации, помощь в трудоустройстве. Всего украинские студенты получают почти 2 тыс. стипендий в Польше.

Опросы украинских студентов Польский институт публичных дел провел в интернете среди более чем тысячи человек. Срок опроса - с 28 марта по 4 мая 2018 года.

Бесплатное обучение на языке страны

За последние десять лет количество украинских студентов, обучающихся за рубежом, выросло в 10 раз, рассказала HR-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина. Кроме Польши, украинцы выбирают Германию и Россию, но там количество студентов из Украины меньше.

Украинский рынок труда не готов подстраиваться под зарубежные дипломы

Франция и Чехия предлагают почти бесплатное обучение на языке страны. В основном украинские студенты выбирают за рубежом гуманитарные специальности.

А украинский рынок труда не готов подстраиваться под зарубежные дипломы, отметила эксперт. По ее мнению, работодателям уже сейчас нужно активизировать коммуникации со школьниками, их родителями, чтобы предупредить дефицит кадров.

В то же время за первое полугодие этого года почти на 20% сократилось количество приглашений украинцев на работу в Польшу, говорится в отчете Министерства семьи, труда и социальной политики Польши. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Со следующего года рынок труда для стран, не являющихся членами Европейского Союза, может открыть Германия, отметил Воскобойник.

По словам главы комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павла Кваши, в этом году украинцев меньше приглашали на работу из-за изменения трудового законодательства, безвизового режима и оттока сезонных работников из Украины дальше на запад.

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С начала этого года заявки на трудоустройство иностранцев в Польше стали платными. Всего за первое полугодие зарегистрировано почти 700 тыс. заявок на трудоустройство граждан Украины в Польше. Такие данные содержит отчет Министерства семьи, труда и социальной политики Польши.