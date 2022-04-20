«Легче быть здесь, это дом». Почему украинки массово возвращаются домой, хотя война продолжается — The Guardian 20 апреля, 19:55 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Путешественники в зале ожидания на вокзале во Львове (Фото:Valeria Mongelli / The Guardian)

Несмотря на продолжение войны и ракетных обстрелов, украинки массово возвращаются из-за границы.

НВ публикует перевод статьи The Guardian о том, что заставляет их принять это непростое решение.

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«Если что-то случится с моей семьей, зачем мне жить?»

Когда война приблизилась к Одессе, Анна послушалась уговоров своих друзей за границей и бежала в Голландию.

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Через месяц, когда она пыталась успокоить сына по телефону, пока российские ракеты сотрясали вокруг него черноморский портовый город, она решила вернуться. «Я не могла этого выдержать, — говорит она, — Мне нужно было домой».

50-летняя мать прошла через толпу женщин и детей на вокзале Перемышль в Польше в среду днем, чтобы сесть на свой поезд.

«Мне все равно, что со мной будет. Если что-то случится с моей семьей, зачем мне жить?», — говорит Анна.

Сколько украинцев возвращается

Так как война продолжается, а обвинения в военных преступлениях России доходят до международного сообщества, трудно понять, почему кто-то рискует вернуться в Украину. Но после вторжения России 24 февраля из более чем 2,5 миллиона человек, въехавших в Польшу, по оценкам, вернулось около 502 тысяч человек. Официальные данные, предоставленные польскими пограничниками, показывают, что с 4 по 10 апреля в Украину из Польши въехало 117 129 человек.

Понять, кто из этих людей — представители гражданского населения, невозможно, поскольку в это число входят работники гуманитарных организаций и другие официальные лица, но волонтеры на границе в польской деревне Медыка говорят, что на прошлой неделе они наблюдали увеличение числа возвращающихся обратно. Для мужчин путешествие может оказаться необходимым, после того как Украина мобилизировала мужчин в возрасте с 18 до 60 лет.

В течение недели The Guardian разговаривал с женщинами на двух разных вокзалах по обе стороны украинско-польской границы, чтобы узнать, почему они едут домой. Они назвали целый ряд причин, но многие, как Анна, были мотивированы отчаянным желанием снова быть с теми, кого они любят. Они были благодарны тем, кто принял их в Европе, за поддержку, но любовь к семье и дому тянула их назад.

«На днях мы видели около 200 человек в очереди на выезд в Украину. Время от времени происходят всплески выездов людей», — говорит Ральф Яцко, у стенда World Central Kitchen в Медыке.

Джим Клейтон из некоммерческой организации Siobhan’s Trust, который уже 11 дней раздает пиццу людям на границе, говорит, что он заметил явное увеличение числа возвращающихся украинцев. «В каком-то смысле это хорошо, но также и страшно. Трудно понять, возвращаются ли они обратно в опасную ситуацию».

Вопреки страху войны

Страх жить в осажденной стране все еще очень реален. «Если вы слышали новости, то знаете», — говорит мать, проводящая двух маленьких детей через паспортный контроль на вокзале. Она говорит, что ее родители на востоке Украины нуждаются в ее заботе, хотя она очень хочет вернуться в Польшу.

В сине-желтом спальном поезде до Одессы смартфоны подсвечивают вагоны во время звонков близким, пока шторы не закрывают, чтобы поезд не заметили россияне. Проверки вооруженных солдат и украинских агентов в штатском задерживают первую остановку во Львове на два с половиной часа.

В Одессе Анна воссоединится со своим сыном, его женой и тестем, чей дом в Херсоне был разрушен российскими обстрелами. В последний раз они были вместе, попивая вино, за несколько часов до вторжения, 23 февраля — в советский праздник, известный как День мужчин. Сейчас кажется, что с тех пор прошла целая жизнь, говорит Анна.

«Мне приснилось, что мой сын обнимает меня и говорит: „Пожалуйста, не оставляй меня снова“. Атмосфера моего присутствия может помочь», — добавляет она.

В том же поезде 57-летняя Татьяна направляется в Коломыю на западе Украины, куда ее мать переехала после обстрела их квартиры в Харькове на северо-востоке. Она ненадолго сопровождала свою невестку и внука в Польшу, прежде чем вернуться, чтобы заботиться о своей матери и других пожилых людях. Ее украинские друзья в Германии тоже возвращаются, чтобы вернуть чувство дома, утраченное во время бегства от войны.

Пока 27-летний сын Татьяны находится в Одессе, ее старший сын, которому 34 года, не выходит на связь уже несколько недель, говорит она. «Он медик на передовой. Я не знаю, где он, и он не может позвонить из-за своей безопасности. Все, что я могу сделать, это молиться за него каждый день», — говорит она.

29-летняя Ирина провела в Польше всего одну ночь, прежде чем сесть на поезд обратно. Она возила свою дочь, чтобы взять у нее биометрические данные, что даст возможность 10-летней девочке получить паспорт и подать заявление на визу в Великобританию. После этого, по ее словам, они переедут из Тернополя на западе Украины в английский Уорвик.

«Было очень тяжело вернуться в Украину, — говорит она, — Мне нужно позаботиться о моем ребенке. Я не хочу, чтобы она чувствовала, что я все время беспокоюсь и плачу. Если российская армия не придет в эту часть Украины, будет больше ракет или еще что-то».

Ее дочь играет с чьим-то домашним терьером, пока взрослые обмениваются видео о зверствах россиян.

58-летняя Татьяна К. из западноукраинского города Хмельницкого находилась на лечении в киевской больнице, когда началось вторжение. Ее медицинские записи были потеряны во время беспорядка, так как больница была вынуждена закрыться. Теперь она проезжает Украину за 12 часов, чтобы попасть к врачу-онкологу в Польше.

«Я до последнего дня не верила в возможность войны в Украине. Теперь я не знаю, что и думать», — говорит она, выглядя измученной и прикасаясь к повязке на лице после биопсии.

Через несколько дней на львовском вокзале, недалеко от границы с Польшей, возвращающиеся беженцы ждут поездов и автобусов вместе с украинцами с востока, которые едут в противоположном направлении после ужасов российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске на Донбассе и ожидаемого российского наступления в регионе.

30-летняя Юлия возвращается в Украину из Польши, так как не может там найти работу / Фото: Valeria Mongelli/The Guardian

Рядом с вокзалом 30-летняя Юлия выходит из краковского автобуса с двумя детьми и сестрой. Перед тем, как сесть на следующий автобус до своего родного Тернополя, она рассказывает, как пожилые польки плакали от сочувствия к украинцам во время ее месячного пребывания в Кракове. «Но я не могла найти работу [в Польше], а без работы тяжело. Легче быть здесь, это дом».

59-летняя Людмила, возвращаясь из Польши и направляясь в микроавтобусе в город Каменец-Подольский на западе страны, проклинает президента России Владимира Путина. «Никогда бы не поверила, что поляки нам помогут, а россияне будут нас убивать. Нам не нужно, чтобы россияне нас освобождали», — говорит бабушка, которая полжизни прожила при Советском Союзе.

59-летняя Людмила возвращается домой, чтобы ухаживать за больным мужем / Фото: Valeria Mongelli/The Guardian

Она вернулась, чтобы ухаживать за больным мужем, а другая — бабушка Елена — едет из Милана с дочерью и 10-летним внуком обратно в свой дом под Киевом, который они покинули две недели назад.

«Многие возвращаются в Киев и Харьков, потому что слышали, что стало спокойнее. Они хотят быть в стране, в которой родились», — говорит волонтер станции Елизавета Соколова.

Солдаты в форме толпятся вокруг грузовика на одном конце станции. «Это очень опасно. Многие возвращаются, но им нужно подождать дольше. Это слишком рано», — говорит один солдат на условиях анонимности.



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