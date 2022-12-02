Ким объяснил, на что повлияет освобождение Кинбурнской косы от войск РФ 2 декабря, 10:19 На Кинбурнской косе идет операция по освобождению от российских оккупантов (Фото:author-tour)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, что освобождение Кинбурнской косы от российских оккупантов в первую очередь повлияет на безопасность региона и конкретно Очаковской громады.

«В первую очередь — для безопасности Николаевской области и конкретно Очаковской общины, которая сейчас живет не как на освобожденной территории, а под возможными обстрелами России», — отметил он в интервью ЛІГА.net.

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Ким добавил, что деоккупация это территории также позволит исключить возможность обстрелов судов, которые потенциально будут проходить по зерновому коридору.

«Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской громаде. И через этот пролив есть прямое мероприятие в морские порты Николаевской области. То есть это позволит исключить возможность обстрела легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые будут потенциально проходить зерновым коридором», — добавил глава Николаевской области.

Ким подчеркнул, что с военной точки зрения даже маленький клочок в море дает Украине дополнительную дистанцию, потому что в море огромные открытые просторы, там это очень важно.

Ситуация с боевыми действиями на Кинбурнской косе нуждается в режиме информационной тишины, поскольку там есть свои особенности.

Ранее Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.

В ОК Юг, отвечая на вопрос, находится ли Кинбурнская коса в серой зоне, сообщили, что на ней все еще находятся оккупанты.

По данным американского Института изучения войны, контроль над Кинбурнской косой обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.