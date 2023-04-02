Трудности в постели. Почему во время войны украинцы переживают спад сексуальных желаний — сексолог называет три причины 2 апреля, 09:17 Эксклюзив NV Специалисты уверяют — cтресс и сексуальное желание сложно совместимы (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA / Sipa via Reuters)

Психолог-сексолог Татьяна Славина объясняет, что именно понижает либидо соотечественников и почему это нормально

За год жизни в режиме войны украинские пары стали чаще испытывать трудности в постели, связанные с отсутствием взаимного притяжения. «Стресс и сексуальное желание сложно совместимы, — поясняет сексолог-психолог Татьяна Славина. — Нужно смотреть на динамику, потому что понятие острого стресса и хронического стресса будут по-разному на нас влиять».

Видео дня

Эксперт называет NV три причины снижения либидо у соотечественников.

1. ГОРМОНАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ

«Выброс адреналина происходит, когда наш организм оказывается в состоянии повышенной готовности в духе «бей-беги». Новости, воздушная тревога, разговоры на тему войны. Эта постоянная выработка адреналина способствует выработке веществ, которые вызывают резкий выброс кортизола. Он мобилизует наш организм. Появлялась активность, которую надо было куда-то реализовывать, и это могло способствовать повышению сексуального влечения.

Но если дальше идет уже хронический стресс с бессонницей, то постоянно высокий уровень кортизола провоцирует каскад стрессовых реакций тела. Он снижает выработку эстрогена и тестостерона, который отвечает за сексуальное желание. Соответственно у мужчин снижается либидо, а у женщин происходит уменьшение возбуждения, выделения смазки и болезненные ощущения во время секса. При таких вводных сложно возбудиться, сложно достичь оргазма, поэтому снижается мотивация и желание заниматься сексом. На фоне стресса также снижается дофамин, серотонин, группа катехоламинов. Это значит, что удовольствия и радости уходят, а остается только хроническая усталость и раздражительность".

3. СТЫД И ВИНА ВЫЖИВШЕГО

«Сексуальное желание будет естественно снижено, если идет фокус на выживание. Здесь срабатывают базовые потребности: сначала безопасность, а потом уже секс. Частый момент, с которым ко мне приходят — вина выжившего. Тут вокруг люди умирают, какой секс? Кажется, что получение удовольствия будто бы неправильно. Часть также испытывает стыд за сексуальное желание. В таком случае человек замораживается, перестает не просто реагировать на сексуальные импульсы, но и вообще теряет способность эмоционировать».

3. ДЕПРЕССИВНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

«Все устали от ужасов войны, из-за чего наступает депрессия и появляется безразличие к любым стимулам, в том числе и к сексуальным. Как будто бы человек в этом месте слепнет, глохнет и перестает чувствовать. Например, его партнер гладит и обнимает, но это не воспринимается как какой-то сексуальный стимул. И, соответственно, не появляется желания, не случается секса».

Полную версию интервью с Татьяной Славиной читайте здесь