«Россия использовала натовскую тактику». Военный — о том, почему ВСУ вышли из Соледара, чего достиг враг и какие у него планы на 24 февраля 25 января, 18:47 Эксклюзив NV 25 января стало известно об отводе войск из Соледара Донецкой области — самого грячего участка фронта (Фото:Edgar Gutiérrez / Sipa via Reuters)

Политолог Тарас Березовец, который сейчас в Вооруженных силах Украины и побывал в Соледаре, рассказал, каким образом оккупантам удалось удержать город, какие они понесли потери и чего стремятся достичь в ближайший месяц.



Об окончательном отводе украинских войск из Соледара Донецкой области, который в последнее время был самым напряженным участком фронта, стало известно 25 января от Сергея Череватого, спикера Восточной группировки войск. Подразделения ВСУ покинули город и отошли на его окраины на подготовленные позиции, сообщил он. О том, какую роль сыграло это сражение в ходе войны и как будут дальше разворачиваться события, с NV поделился Тарас Березовец, политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который сейчас находится неподалеку от Соледара.

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«Последнее нашествие российское в Соледаре началось в конце прошлого года — 27 декабря. Фактически целый месяц Вооруженные силы Украины удерживали этот город, и этим позволили укрепить другие участки фронта. Захват Соледара совсем не приближает врага к ключевой цели. А ключевая цель — это Краматорск через Бахмут.

Находившиеся там бригады — 10-я, 46-я, 77-я — выиграли время, в первую очередь, для укрепления позиций под Бахмутом и дальше. И за это время, как мы видим, поскольку Соледар находился в свете внимания мировых медиа, все увидели угрозу российского продвижения. Поэтому я уверен, что битва под Соледаром была одним из ключевых факторов получения Украиной современного оружия, тяжелых танков в частности. Это было в фокусе внимания западных правительств, разведок, они увидели, что Россия реорганизуется, использует новую тактику, более эффективную, которую они, кстати, заимствовали у нас. Тактика малых групп — это натовская тактика, которой учили наши подразделения много лет на совместных учениях с натовцами и которая доказала свою эффективность. Ее слизали вагнеровцы.

Самое главное, что наши бригады ДШВ [десантно-штурмовых войск] утилизировали там 80% Вагнера, причем профессионального — в Соледаре работали как зеки, так и кадровые российские военные. И вот там было утилизировано 80% Вагнера, огромное количество российских десантников, тоже участвовавших в этой кампании. Украинская артиллерия утилизировала там российскую регулярную армию и наемников — они зашли как в ловушку, из которой уже не могли выйти из политических соображений.

И еще одна важная победа — усиление раскола между российским военным руководством и руководством ЧВК Вагнер, в частности Пригожиным. Они так и не пришли к согласию, кто же, в итоге, должен праздновать победу. Конфликт между ними только усугубился, обострился на фоне происходящего, что мы тоже можем поставить себе в плюс.

Враг сейчас концентрирует усилия на захвате города Бахмут. Будут действовать по аналогичной схеме. То есть они проникают малыми группами в городскую застройку, но ключевое — они сейчас пытаются перерезать две трассы: славянскую и константиновскую, питающие город Бахмут. То есть они поняли, что многомесячные фронтальные нашествия на Бахмут приводят к потере техники и личного состава, и концентрируют усилия на окружении. Нам сейчас важно выдержать это давление под Бахмутом. Потому что Бахмут со стратегической точки зрения имеет большее значение, его труднее захватить, и мы должны концентрировать усилия, чтобы враг не смог взять его под контроль. Там будет очень сложно, туда сейчас бросят все усилия, они понимают цену этого сражения для себя. Но ключевая цель — овладение городом Краматорск, крупнейшим индустриальным городом региона. Я бы сказал так: ближайшие пять недель будут определяющими — им нужно взять Бахмут до 24 февраля. Поэтому пять недель будут определяющими не только для битвы под Бахмутом, но и для этой войны.