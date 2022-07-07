В МИД Украины объяснили, почему страна не сможет принять паломников на Рош ха-Шана

7 июля, 21:32
Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

В МИД Украины объяснили, что страна не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош ха-Шана из-за полномасштабной войны России.

Спикер украинского МИД Олег Николенко объяснил, что Украина не может гарантировать безопасность, так как российские оккупанты обстреливают гражданские объекты.

«Единственная причина — это война России против нашего государства. В условиях обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры в украинских городах у нас нет возможности гарантировать безопасность иностранных туристов», — заявил Николенко.

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Он также добавил, что ситуация в этом вопросе изменится после войны.

«Рассчитываем, что и другие наши партнеры, в частности, Израиль, будут приближать ее завершение своей решительной поддержкой Украины», — подытожил Николенко.

https://www.youtube.com/watch?v=TZJYcN-c_m8

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Российская агрессия МИД Украины Умань Рош-Ха-Шана Война России против Украины

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