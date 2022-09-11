В ОК Юг рассказали, почему Украина не называет освобожденные населенные пункты 11 сентября, 21:25 Украинские военнослужащие (Фото:ОК Юг / Facebook)

Ситуация на фронте динамично развивается, в том числе и на южном направлении. ВСУ продвигается вглубь освобожденных территорий, однако военные не могут называть населенные пункты «для того, чтобы удержаться от излишнего внимания врага».

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Мы не провозглашаем населенные пункты для того, чтобы удержаться от лишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше. В частности, Николаевщина сегодня получила очень мощные ракетные удары, и Никопольщина обстреляна из РСЗО и тяжелой артиллерии. Те ракетные попадания, которые были по Березнеговатской общине и Вознесенску, были достаточно красноречивы. Поскольку это сельхозугодия и, в частности, зернохранилища», — рассказала Гуменюк.

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Она добавила, что в Никопольщине и Николаевской области есть пострадавшие.

«Это достаточно мощный знак, намек врага, что он еще имеет силу, имеет, чем отомстить, несмотря на то, что моральный дух подразделений на передовой непосредственно вражеской армии слишком низок. И, действительно, им трудно даже своих побуждать к каким-то действиям», — подчеркнула руководительница объединенного пресс-центра.

Она добавила, что в течение ночи российское десантно-штурмовое подразделение пыталось провести разведку боем и измерить глубину украинской обороны, однако оно понесло потери — почти 50% личного состава и две боевые машины. А ракетные удары с РФ, по мнению Гуменюк, являются «психологическим давлением на наше войско, и такой вялой мотивацией своих».

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