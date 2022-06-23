«Функциональный иммунитет». Венедиктова объяснила, почему Украина не может завести дела против Путина, Мишустина и Лаврова 23 июня, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Украина имеет 623 подозреваемых в большом деле по преступлениям против украинского народа. Это топ-верхушка РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что военные, политики, пропагандисты РФ, которые причастны к агрессии против Украины, уже имеют подозрения. Наряду с этим, есть и те, у кого есть иммунитет.

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«У нас есть 623 подозреваемых в нашем большом деле по преступлению агрессии. Конечно, это топ-верхушка РФ относительно военной сферы, политической пропаганды. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что они имеют функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть», — сказала Венедиктова.

Она добавила, что есть три важнейших преступления во время войны — это военные преступления, геноцид и преступления агрессии.

«Что касается преступлений агрессии, у нас более 20 дел. Что касается геноцида, у нас есть два подозреваемых по призывам к геноциду. Например Гаспарян — автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И конечно военные преступления, это наша беда, каждый день их 200−300 плюс, на сегодня их 18 871», — заявила генеральный прокурор Украины.

18 мая Венедиктова в интервью НВ заявила, что считает Путина главным военным преступником.

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