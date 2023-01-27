В Воздушных силах рассказали о сложностях в выявлении и уничтожении российских баллистических ракет 27 января, 14:16 В Украине пока нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать баллистические ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские баллистические ракеты, в том числе гиперзвуковые Кинжалы, которыми в четверг, 26 января, атаковали Украину, ВСУ не могут обнаруживать и сбивать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать такие сверхбыстрые ракеты Кинжал. Это ракета, которая летит по баллистической траекторией. МиГ-31 доставляет ее к верхним слоям атмосферы, там запускает, и она уже летит и с огромной скоростью опускается на цель» , — сказал он.

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Как рассказал Игнат, то же самое касается и ракеты Х-22: «Она запускается с самолета Ту-22М и летит со скоростью пять тысяч километров в час. Очень мало в расчете времени для того, чтобы ее сбить. На уничтожение есть сорок секунд».

По его словам, сбивать такие ракеты может только зенитно-автоматическая система, которая будет выявлять и уничтожать такую цель, например, Patriot и SAMP-T.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По данным украинских военных, всего по Украине было выпущено 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

По данным Воздушных сил, РФ применила гиперзвуковые ракеты Кинжал для ударов по объектам в Киеве и Запорожье.