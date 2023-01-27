В Воздушных силах рассказали о сложностях в выявлении и уничтожении российских баллистических ракет

27 января, 14:16
Поделиться:
В Украине пока нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать баллистические ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Украине пока нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать баллистические ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские баллистические ракеты, в том числе гиперзвуковые Кинжалы, которыми в четверг, 26 января, атаковали Украину, ВСУ не могут обнаруживать и сбивать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать такие сверхбыстрые ракеты Кинжал. Это ракета, которая летит по баллистической траекторией. МиГ-31 доставляет ее к верхним слоям атмосферы, там запускает, и она уже летит и с огромной скоростью опускается на цель» , — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
В Воздушных силах объяснили, зачем РФ использует ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части

Как рассказал Игнат, то же самое касается и ракеты Х-22: «Она запускается с самолета Ту-22М и летит со скоростью пять тысяч километров в час. Очень мало в расчете времени для того, чтобы ее сбить. На уничтожение есть сорок секунд».

По его словам, сбивать такие ракеты может только зенитно-автоматическая система, которая будет выявлять и уничтожать такую цель, например, Patriot и SAMP-T.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По данным украинских военных, всего по Украине было выпущено 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Среди ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.

По данным Воздушных сил, РФ применила гиперзвуковые ракеты Кинжал для ударов по объектам в Киеве и Запорожье.

https://www.youtube.com/watch?v=Qm4OZ5xOvZI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Баллистические ракеты Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X