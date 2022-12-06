«Как уничтожение крейсера Москва». В Defense Express объяснили, что произошло на авиабазе стратегических сил РФ и почему Украина не ударит по Кремлю 6 декабря, 11:59 Эксклюзив НВ Бомбардировщики на авиабазе Энгельс в Саратове, Россия, 4 декабря 2022 года. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Издание The New York Times отмечает, что атака на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области стала самой смелой за девять месяцев войны.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что инцидент по своей важности сравним с уничтожением ракетного крейсера Москва. В интервью Радио НВ эксперт объяснил, что произошло на центральной авиабазе стратегических сил РФ Энгельс-2 — одном из компонентов ядерной триады.

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— Что-то произошло на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области, на котором россияне хранят свои бомбардировщики, где могло быть повреждено два ракетоносца. Саратов — в 800 км от границы с Украиной. Значит ли это, что у нас есть возможность достигать таких военных целей?

— Это событие [примерно такого же уровня], как уничтожение ракетного крейсера Москва, и оно 100% сопоставимо с ударом по бухте в Севастополе дронами-камикадзе. Для понимания: что такое авиабаза Энгельс? Это центральная авиабаза стратегических сил рашистской федерации, один из компонентов ядерной триады.

Там базируются два тяжелых бомбардировочных авиаполка на самолетах Ту-95МС и Ту-160. Они и входят в Силы ядерного сдерживания.

То есть это центральный аэродром и один из немногих аэродромов, где вообще эти самолеты могут базироваться. Другой находится под Рязанью и еще есть несколько на севере и востоке РФ.

Что произошло? Давайте не будем говорить, кто и как. Главное сказать следующее: рашистам доподлинно известно, что по ним прилетело и ударило.

Если учитывать локализованные видео: есть запись, где человек ходит у подъезда и камера с парадного входа смотрит в сторону аэродрома Энгельс. Там несколько десятков километров и все отлично видно, а главное — слышно. То есть пролетает что-то на реактивном двигателе и низкой высоте с достаточно мощной боевой частью.

Те люди, те бойцы, запустившие этот аппарат, имеют возможность наносить удары на расстояние 800 и, возможно, даже больше километров. Мне кажется, благодаря этому аппарату и были нанесены удары по аэродрому в оккупированном Крыму, в Саках.

Появляются сообщения (они еще не подтверждены), что месяц назад произведен удар по аэродрому в Миллерово Ростовской области РФ.

То есть эти удары происходят. Они более чем чувствительны.

Касательно того, что, несмотря на такой удар, стратегические силы РФ все же подняли в небо свою авиацию. Надо учитывать, что это было лишь одно такое средство удара. Если их будет значительно больше и они станут массовыми, то это может, по меньшей мере, оттеснить стратегическую авиацию РФ с постоянных мест базирования и создать огромные сложности для того, чтобы они совершали запуски крылатых ракет.

— Могли бы мы таким образом ударить по этому аэродрому, чтобы уничтожить все их самолеты?

— Для того чтобы полностью «закатать» этот аэродром, конечно, одного такого аппарата маловато. Мы наверняка упираемся в наличие этих средств в ВСУ и темпов их изготовления.

Но я надеюсь, что украинская оборонная промышленность делает все возможное, дабы таких средств поражения у нее стало больше.

— Мы помним программную статью генералов Валерия Залужного и Михаила Забродского. Пишу о подобных инцидентах в оккупированном Крыму, они говорили об украинских ракетах. Мы не очень это скрываем?

— Безусловно, мы скрываем, чем именно мы наносим удары. Есть несколько предположений. Писали [авторитетные иностранные издания] со ссылкой на незваный украинский источник, что для этих ударов используются конвертируемые средства. То есть они разрабатывались не как дальнобойные средства поражения, они обладают такой возможностью и их просто конвертируют под дальнобойные вооружения.

Учитывая то, что есть фотографии с обломками аналогичных ударов, в частности по Миллерово, есть информация от губернаторов пограничных областей РФ (Курской, Белгородской), которые сообщали о нахождении обломков БПЛА, то мне кажется (это крайне осторожное предположение), что используется конверсия беспилотников Ту-143 Рейс для ударов на глубине до 300 км и конвертируемые версии Ту-141 Стриж, имеющие дальность полета до 1000 км. Это исключительно мое предположение. Возможно, я ошибаюсь.

Такие версии конверсий этих БПЛА могут нести до 100 кг взрывчатого вещества, даже больше боевой части 100 кг. Там примитивная советская аппаратура 60-х годов, то есть она достаточно тяжелая. В то же время эти БПЛА как разведчики не стоят уже ничего. Для понимания: там используются пленочные камеры, и для того чтобы посмотреть, что этот БПЛА снял, необходимо его посадить, достать бобину с пленкой, проявить ее. Это архаика, конечно.

Они являются более чем хорошим предметом для того, чтобы привести такую конвертацию в боевое исполнение. [Можно их] превратить в нечто среднее между дроном-камикадзе и крылатой ракетой, потому что речь идет о том, что эти дроны разгоняются до скоростей 800−900 км/ч.

— Один из российских пропагандистов написал после удара по аэродрому Энгельс-2, что в России не осталось стратегических объектов, которые можно считать абсолютно безопасными. Также прозвучало мнение, что до Москвы куда меньше расстояние, и в этом есть символика. Видите ли вы ее?

— Мы ведь не являемся страной-террористом. При всей ненависти к агрессору, к врагу, к москалям в общем, к русне, мне кажется, что не надо уподобляться маньякам и бить по Москве только ради того, чтобы ударить по Москве. Есть более важные цели: авиабаза Энгельс, под Рязанью. Есть множество других объектов, уничтожение которых возымеет прямой смысл для обороноспособности Украины.

От того, что, условно, какая-то «бавовна» посетит Москву-Сити, на фронте ничего не изменится.

— Но по Кремлю было бы красиво.

— Но изменит ли такой удар на фронте? Нет, не изменит. Удар по Энгельсу полностью меняет ситуацию на фронте на самом деле. Он меняет ситуацию для нас, гражданских.

100% сейчас что-то будет происходить в РФ. Они должны перетащить, перетасовать свою противовоздушную оборону. Учитывая наличие зенитно-ракетных комплексов, они 100% будут снимать некоторые из них с передовой для того, чтобы лучше защитить эту авиабазу под Саратовом. То есть плотность ПВО противника на фронте будет уменьшена, а от этого станет легче нашим военным. Это прямая логическая связь удара по военной цели.

— Наши западные партнеры говорят, что понимают, как нам тяжело воевать с огромной, длинной армией, как ее некоторые называют, но не предоставляют дальнобойные ракеты, потому что мы будем якобы наносить удары по территории РФ. Но они не против того, чтобы мы сами это разработали? Можно ли это трактовать именно так?

— На мой взгляд, да. Я не удивлюсь, если когда-нибудь, после победы, появится информация о том, что именно наносило эти удары и кто участвовал в конвертации БПЛА.

Второй аспект: никогда не говори никогда. Мне кажется, даже после того как нам передадут дальнобойные ракетные средства поражения, они начнут использоваться для ударов по военным объектам на территории РФ, и не думаю, что после этого мы начнем сообщать или кто-то на Западе заявит, что именно стало причиной такой «бавовны».

Поверьте, от того, что об этом будет объявлено, никому легче не станет. Пусть враг ломает себе голову и думает, что по нему прилетает.