Гуменюк объяснила, почему участились взлеты вражеских истребителей МиГ 25 августа, 19:49 Истребитель МиГ (Фото:Coert van Breda via Wikipedia)

В России участились взлеты истребителей МиГ, которые постоянно провоцируют воздушную тревогу в Украине. Таким образом враг испытывает украинскую ПВО.

Об этом заявила представитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Во-первых, им нужно боевое слаживание, а во-вторых, надо понимать, что каждый вылет — это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом», — пояснила Гуменюк.

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В пятницу, 25 августа, только в течение часа в Украине было дважды объявлено о воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31. Самолет является носителем ракеты Кинжал.