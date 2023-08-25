Гуменюк объяснила, почему участились взлеты вражеских истребителей МиГ
Истребитель МиГ (Фото:Coert van Breda via Wikipedia)
В России участились взлеты истребителей МиГ, которые постоянно провоцируют воздушную тревогу в Украине. Таким образом враг испытывает украинскую ПВО.
Об этом заявила представитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
«Во-первых, им нужно боевое слаживание, а во-вторых, надо понимать, что каждый вылет — это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом», — пояснила Гуменюк.
В пятницу, 25 августа, только в течение часа в Украине было дважды объявлено о воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31. Самолет является носителем ракеты Кинжал.