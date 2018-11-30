Почему Турция может быть единственным рычагом влияния Украины на Москву

Партнеры Украины подготовили новые санкции против России. Они прежде всего могут коснутся продажи нефти и газа, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Министр иностранных дел сказал, что Украина ведет переговоры о военной помощи.

Договоры с РФ

Глава украинского МИД также заявил, что за последнее время украинская сторона приостановила действие 48 договоров с Российской Федерацией, а в ближайшее время их количество может увеличиться еще на около 40 документов.

Рынки для стран западного мира стоят на первом месте

Климкин также добавил, что в ближайшем будущем будет расторгнут договор О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Все договоры, которые не выполняются, должны быть разорванными, ведь в них нет смысла, говорит в комментарии юрист-международник Евгений Огарков. По его словам, наиболее ощутимым было бы для РФ прекращение действия договоров в экономической плоскости, например, поставки научно-военных частей. Для украинских же компаний выходом будет переориентация на другие рынки.

Строительство газопровода как метод воздействия на Россию

Вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt предложил странам ЕС отвечать зеркально, то есть, задерживать российские суда.

Наиболее реалистичный ответ на агрессию в Азовском море - прекращение строительства газопровода Северный поток-2 из России в Германию, а также второй нитки Турецкого потока, сказал юрист-международник Владимир Жбанков. Однако, по его словам, это сложная задача, ведь в демократических странах такие решения не принимаются сразу.

Прежде всего - рынок

Такие санкции потребуют многих усилий и осторожных расчетов, ведь эти решения не должны повредить прежде всего гражданам ЕС и их партнерам, добавил Владимир Жбанков.

Прекращение строительства газопровода Северный поток-2 повлияет на РФ

По его словам, свои граждане и рынки для стран западного мира стоят прежде всего.

Украина уже обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану по поводу закрытия для прохода российских судов проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями через открытую агрессию и захват Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море.