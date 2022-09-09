Байден не быстро, но увеличивает поддержку. Экс-посол в США назвал срок, до которого Вашингтон точно будет активно помогать Украине 9 сентября, 17:41 Эксклюзив НВ Почти троица: Джо Байден (справа) уже четко определился со своей позицией по отношению к РФ. А вот Эммануэль Макрон (слева) и Олаф Шольц (в центре) еще думают (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Почему президент Джо Байден не удваивает военную помощь Киеву, а часть Европы так тяжело разрывает связи с РФ, — об этом рассказал Валерий Чалый, бывший посол Украины в США.

7 сентября в Киев неожиданно прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперты назвали этот визит показательным, мол, он может обозначать еще большую помощь Украине со стороны Соединенных Штатов.

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Но пока Украина не получает достаточное для решительной победы количество оружия от западных партнеров, в том числе и от Вашингтона.

Почему так происходит? Это НВ объяснил Валерий Чалый, бывший наш посол в США. В настоящее время этот опытный дипломат руководит Украинским кризисным медиа-центром. ( УКМЦ), который производит ежедневные обзоры событий для западной аудитории, направляя эту информацию непосредственно дипломатическим и экспертным учреждениям на Западе. По оценке британских СМИ, подкасты УКМЦ входят в пятерку лучших по ежедневной оценке ситуации на фронтах полномасштабной войны РФ с Украиной.

— Я общаюсь с ОП и они жалуются на то, что не понимают, чего хочет Джо Байден. Если посмотреть на позицию Сената или советников Сената, то она более радикальная. А у Байдена и его администрации — более сдержанная. В том смысле, что они осторожно дают нам оружие и в таком количестве, чтобы мы могли удачно защищать себя. Но для большого полномасштабного наступления, по мнению многих отечественных экспертов, его недостаточно. Насколько верна тезис, что Байден не хочет быстрого поражения России?

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