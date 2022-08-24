Уйдут годы. В Пентагоне объяснили, почему не передают Украине истребители

24 августа, 23:56
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Истребитель F-16 (Фото:anthonyvareberg/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:anthonyvareberg/flickr.com)

В последнем пакете военной помощи для Украины до сих пор нет истребителей. В США объяснили, что этот процесс займет годы, поэтому проще переоборудовать текущие украинские самолеты.

Об этом сообщила американская журналистка Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона пояснил, что для США является текущим приоритетом в вопросе авиации.

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«Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать авиацию, которая сейчас есть, для достижения эффекта в текущем конфликте», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1562518493513523202

9 августа замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США пока не намерены включать в пакеты помощи Украине истребители F-16, однако не исключают их передачу в будущем.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Истребители Пентагон Война России против Украины

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