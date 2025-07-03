— Пишут уже о деталях приостановления поставок от Соединенных Штатов Америки. В частности, речь идет о десятках перехватчиков Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, тысячи 155-мм снарядов для гаубиц, 250 высокоточных ракет систем GMLRS и тому подобное. Десятки ракет класса земля-воздух, ракеты класса воздух-воздух, гранатометы. Сказать, что это плохая новость, наверное, это будет не преувеличение, потому что эти все новости приходят к нам на фоне того, когда Украина отражает одни из самых мощных атак на гражданские города. Уже по пять сотен средств воздушного нападения на нас летит каждую ночь.

Реклама

— Сказать, что это для нас новость, это не новость, именно не сегодняшняя новость. Мы об этом говорили давно, и все события, которые развивались, они только делали так, чтобы это стало возможным.

Когда пришла новая администрация [Дональда Трампа], то она вообще заявляла, что не будет нам ничего давать и реально уменьшала поставки, не выделила никаких средств. Практически все, что мы получаем до сих пор, это было то, что было запланировано прошлой администрацией [Джо Байдена], которая нам очень сильно помогала. Администрация говорила об окончании войны за день, потом за 100 дней, потом за больше, но ничего не достигла. И это первое. Второе — это тот конфликт, который произошел между Израилем и Ираном. И также мы видим, как Соединённые Штаты сразу передали даже те средства вооружения, которые были предназначены для передачи в Украину. Президент [Владимир Зеленский] об этом говорил, и другие наши чиновники, которые приобщены именно к получению оружия от Соединенных Штатов как партнера.

Действительно, посмотрев даже МТП (материально-техническая помощь — Ред.), мы видим, что уменьшается количество вооружения, но критическими для нас являются… Если мы берем 155-й снаряд, его можно найти, имея средства, и в других регионах мира. Сейчас многие страны его производят, и мы его сейчас уже начали производить. Он является важной номенклатурой для нас, но не является суперкритичной, потому что его можно заменить. Сейчас то, что касается Соединенных Штатов — это снаряды и боеприпасы, которые нельзя заменить нигде в мире практически, или их ограниченное количество, или страны их не то что не хотят продавать, а держат в связи с тем, что происходит в мире, держат как неприкосновенные запасы. Это, правильно вы назвали, ракеты Patriot PAC-3, которые могут и баллистику сбивать, и обычные ракеты, и это действительно для нас важно.