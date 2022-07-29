Уничтожили Джавелинами. Почему российские танки так и не начали стрелять в Украине — эксперт

29 июля, 17:23
Российский танк, оставшийся в огороде жителя села Великая Дымерка Киевской области после отступления оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский танк, оставшийся в огороде жителя села Великая Дымерка Киевской области после отступления оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ рассказал о причинах неэффективности российской бронетехники в Украине.

По его словам, российский генералитет учился по учебникам, написанным на опыте Второй мировой войны, и ничего другого не знает.

Эксперт объяснил, что такой опыт предполагает «массированный артиллерийский налет, затем — танковый прорыв: большие массы танков идут вперед, окружают группировки противника», а после окружения противника «начинают перемалывать».

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Однако, по словам Федорова, во время войны в Украине успешных массированных танковых прорывов, практически не было.

«Танк становится очень мощным оружием, только когда появляется возможность стрелять прямой наводкой. А ВСУ насыщены современными противотанковыми средствами, — знаменитыми Джавелинами и другими, поражающие бронетехнику, не успевавшую выйти на дистанцию прямого выстрела. Соответственно, российские танковые атаки были нейтрализованы массированным использованием Джавелинов. Было уничтожено, по данным Генштаба ВСУ, совпадающими с британскими оценками, примерно 1700 российских танков. Около 90% из них уничтожено легким противотанковым оружием», — объяснил он.

Федоров также сказал, что уничтожение Украиной 1700 российских танков очень чувствительно для оккупантов, так как в регулярных частях российской армии было всего 2800 танков, еще 200−300 — в учебных частях.

«Остальные были на базах хранения — до 12 тыс. танков, но это устаревшие модели, они не модернизированы, да и само по себе хранение делает значительную часть их малопригодными для войны», — отметил эксперт.

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Он добавил, что после ремонта из этих 12 тысяч можно будет использовать примерно половину.

«Но это танки старых моделей, что ставит под вопрос эффективность их применения. Тоже самое происходит с артиллерийскими системами, и боевыми машинами пехоты. То есть, „железа“ хватает. Но высокоэффективные лёгкие противотанковые вооружения, уничтожающие бронетехнику, делают ее гораздо менее значимым фактором боевых действий, чем на это рассчитывали в Москве», — объяснил Федоров.

Эксперт также назвал главный ограничивающий фактор российской армии — недостаточное количество и низкое качество личного состава.

По данным Генштаба ВСУ Украина с начала полномасштабного вторжения России уничтожила 1749 российских танков и 3987 боевых бронированных машин.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Бронетехника Российские танки Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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