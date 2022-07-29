Уничтожили Джавелинами. Почему российские танки так и не начали стрелять в Украине — эксперт 29 июля, 17:23 Российский танк, оставшийся в огороде жителя села Великая Дымерка Киевской области после отступления оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ рассказал о причинах неэффективности российской бронетехники в Украине.



По его словам, российский генералитет учился по учебникам, написанным на опыте Второй мировой войны, и ничего другого не знает.

Эксперт объяснил, что такой опыт предполагает «массированный артиллерийский налет, затем — танковый прорыв: большие массы танков идут вперед, окружают группировки противника», а после окружения противника «начинают перемалывать».

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Однако, по словам Федорова, во время войны в Украине успешных массированных танковых прорывов, практически не было.

«Танк становится очень мощным оружием, только когда появляется возможность стрелять прямой наводкой. А ВСУ насыщены современными противотанковыми средствами, — знаменитыми Джавелинами и другими, поражающие бронетехнику, не успевавшую выйти на дистанцию прямого выстрела. Соответственно, российские танковые атаки были нейтрализованы массированным использованием Джавелинов. Было уничтожено, по данным Генштаба ВСУ, совпадающими с британскими оценками, примерно 1700 российских танков. Около 90% из них уничтожено легким противотанковым оружием», — объяснил он.

Федоров также сказал, что уничтожение Украиной 1700 российских танков очень чувствительно для оккупантов, так как в регулярных частях российской армии было всего 2800 танков, еще 200−300 — в учебных частях.

«Остальные были на базах хранения — до 12 тыс. танков, но это устаревшие модели, они не модернизированы, да и само по себе хранение делает значительную часть их малопригодными для войны», — отметил эксперт.

Он добавил, что после ремонта из этих 12 тысяч можно будет использовать примерно половину.

«Но это танки старых моделей, что ставит под вопрос эффективность их применения. Тоже самое происходит с артиллерийскими системами, и боевыми машинами пехоты. То есть, „железа“ хватает. Но высокоэффективные лёгкие противотанковые вооружения, уничтожающие бронетехнику, делают ее гораздо менее значимым фактором боевых действий, чем на это рассчитывали в Москве», — объяснил Федоров.

Эксперт также назвал главный ограничивающий фактор российской армии — недостаточное количество и низкое качество личного состава.

По данным Генштаба ВСУ Украина с начала полномасштабного вторжения России уничтожила 1749 российских танков и 3987 боевых бронированных машин.

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