Почему они стали орками? Имперская идентичность побуждает россиян насиловать и убивать украинцев, объясняет психолог Вадим Васютинский 14 июня, 14:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською «БРАТСКИЕ» ПАЛАЧИ: Убивать украинцев без угрызений совести российским солдатам позволяет системная дегуманизация и отсутствие чувства вины (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Для имперского народа, который не имеет устоявшейся нации, очень важно всех денацифицировать.

Еще в начале февраля немногие украинцы верили, что Москва прибегнет к широкомасштабной военной агрессии. Так же немногие ожидали, что даже их близкие и родственники из РФ смогут с легкостью оправдывать насилие, убийства и разрушения, причиненные армией страны-агрессора против «братского народа».

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Как менялись наставления россиян по поводу украинцев, почему негативное отношение к «малороссам» длится столетиями и что позволяет солдатам РФ с невероятной жестокостью убивать мирных жителей? Об этом в разговоре с НВ рассуждает Вадим Васютинский, доктор психологических наук, заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии.

— Сегодня мы массово осознаем историю отношений с россиянами. Оказывается, что негативное отношение к Украине и украинскому тянется довольно долго, с Петра I через Пушкина и по сей день. Что его вызвало?

— Сегодняшний день действительно продукт предыдущего, когда судьбы наших народов то сходились, то расходились. Но следует отметить, что симметрии в этих отношениях никогда не было. Со стороны россиян всегда были попытки доминировать, было пренебрежение, унижение украинцев. С нашей же стороны были либо разные попытки сопротивления, либо пассивное приспособление к жизни в империи. Но что важно, россияне так относятся не только к украинцам, а практически ко всем соседним народам, которых они поглотили или пытаются поглотить. Есть такое выражение, что у России нет друзей, она имеет либо врагов, либо лакеев. Быть с ними, в понимании россиян, — быть под ними, это признавать их превосходство, их преимущество, восхищаться ими. В то время, как им кажется, они способны любить тех, кто все это признал. Если кто-то на это не соглашается, он довольно легко и быстро становится врагом. И мы видим, как в последние 30 лет грузины были врагами, эстонцы были врагами, украинцы были. Иногда врагами становились даже казахи.

— Что это говорит об идентичности россиян, о том, кем они себя чувствуют?

— Во первых это говорит о доминирующей имперской идентичности. Россия — не единственная существовавшая в мире империя. В определенной степени эта идентичность также свойственна британцам, испанцам или французам. Но разница в том, что владения старых европейских империй были удалены от них самих, поэтому жили эти колонии определенной автономной жизнью. Россияне же, захватывая свои территории, их сразу же и заселяли, в отличие от британцев или испанцев, которые массового заселения новых земель не проводили и местные идентичности рождались и усиливались, и в конце концов привели к выделению колоний в независимые государства.

Российская империя занималась максимальным переселением россиян и одновременным истреблением местных культур, поэтому россиянин в Москве и на Камчатке – это всегда россияне. И современный бурят – россиянин, и современный якут – россиянин. Имперская идентичность уничтожала более живые этнические идентичности, основывающиеся на культуре, на истории определенного региона, что в свою очередь давало имперской идентичности ощущение искусственности и отсутствия фундамента. Ну какая российская культура в Якутии?

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