Буданов объяснил, почему россиянам не удалось захватить небо в начале вторжения

4 сентября, 01:52
Поделиться:
Кирилл Буданов (Фото:НВ)

Кирилл Буданов (Фото:НВ)

Украинские Воздушные силы были предупреждены об атаке и успели передислоцироваться — это помешало войскам РФ уничтожить авиационную инфраструктуру в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме Сбитые летчики россии.

«Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации», — отметил Буданов.

Видео дня

Читайте также:

Документальный фильм Сбитые летчики россии входит в цикл Военная разведка Украины. Лента описывает выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения.

Теги:   ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины полномасштабное вторжение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X