Буданов объяснил, почему россиянам не удалось захватить небо в начале вторжения
Кирилл Буданов (Фото:НВ)
Украинские Воздушные силы были предупреждены об атаке и успели передислоцироваться — это помешало войскам РФ уничтожить авиационную инфраструктуру в первые дни полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме Сбитые летчики россии.
«Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации», — отметил Буданов.
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Документальный фильм Сбитые летчики россии входит в цикл Военная разведка Украины. Лента описывает выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения.