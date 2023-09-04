Буданов объяснил, почему россиянам не удалось захватить небо в начале вторжения 4 сентября, 01:52 Кирилл Буданов (Фото:НВ)

Украинские Воздушные силы были предупреждены об атаке и успели передислоцироваться — это помешало войскам РФ уничтожить авиационную инфраструктуру в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме Сбитые летчики россии.

«Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации», — отметил Буданов.

Видео дня

Документальный фильм Сбитые летчики россии входит в цикл Военная разведка Украины. Лента описывает выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения.