Какой смысл российского удара по исправительной колонии в Запорожской области , где погибло 16 человек, в эфире Radio NV рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

«Насколько я понимаю, враг просто разбирает все здания, в которых, хотя бы теоретически, могут находиться украинские военные, а сейчас это практически любое здание в Украине. То есть они видят объекты, в которых теоретически может быть техника, в которых могут быть люди, и они наносят по нему удар. И это единственная версия того, что там произошло», — отметил Нарожный.

В то же время добавил: не знать, что там находится исправительное учреждение, россияне не могли:

«Это абсолютно официальная информация. Даже в интернете можно найти адрес этого [учреждения], на Google Maps проверить, там все это обозначено. Какой-то тайны в этом нет. То есть они делают что-то приближенное к террористическому удару, с точки зрения того, что они никак не смотрят на возможные потери гражданского населения».

В ночь на 29 июля российские захватчики атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области.

В результате удара по Беленьковской исправительной колонии погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.

Помещения учреждения разрушены. Кроме того, повреждены частные дома, расположенные рядом.