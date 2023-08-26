В Воздушных силах объяснили, с чем связаны частые взлеты МиГ-31К

26 августа, 13:17
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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

В течение суток в пятницу, 25 августа, в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что такие частые взлеты могут быть связаны, в частности, с тренировкой летного состава.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, обучение пилотов — это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более — в условиях боевых действий.

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Кроме того, по словам представителя Воздушных сил, тревоги, которые в Украине объявляют довольно часто, раздражают людей.

«Конечно, что это влияет на нашу экономику, как минимум, и на наше психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает», — сказал он.

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Он также заявил, что Украина не может фиксировать с помощью своих радиолокационных станций те истребители, которые летят далеко в Россию, отслеживаются полеты лишь той вражеской авиации, которая взлетает на оккупированной территории Украины, в акватории Черного моря и на несколько сотен километров от границы.

Игнат отметил, что информацию о взлетах МиГ-31К, об их пребывании в воздушном пространстве России и о том, заряжены ли они ракетами Украине предоставляют партнеры.

По его словам, сейчас тревоги из-за взлетов МиГ кратковременные. Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России такие воздушные тревоги продолжались до полутора часов — за это время происходила отработка горючего. Сейчас же истребители осуществляют только взлет и посадку.

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В пятницу, 25 августа, по всей Украине шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Самолет является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47 Кинжал. Пусков зафиксировано не было.

Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняла, что учащение взлетов истребителей МиГ, которые постоянно провоцируют воздушную тревогу в Украине, связаны с тем, что таким образом враг испытывает украинскую ПВО.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Х-47 Кинжал

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