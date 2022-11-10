ВСУ должны быть крайне осторожными. Военный эксперт Жданов — о том, что на самом деле задумали оккупанты, заявив об отступлении из Херсона
По мнению Олега Жданова, несмотря на громкие заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отступлении агрессора из Херсона, украинской армии следует продвигаться очень осмотрительно (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)
Военный эксперт Олег Жданов дает оценку ситуации, в которой оказалась российская армия в Херсоне, и прогнозирует, куда теперь агрессор может направить свои самые боеспособные войска
После того, как вечером 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит каких-то признаков отступления России. А в Оперативном командовании Юг сухопутных войск ВСУ добавили, что такие заявления министра обороны страны-агрессора больше похожи на «постановочное шоу», чтобы создать ложное впечатление о настоящих действиях врага.
О том, что означают громкие заявления россиян, какими должны быть ответные действия украинской армии и меняет ли это картину войны, НВ расспросил военного эксперта Олега Жданова.
— Что означает публичный приказ министра РФ Сергея Шойгу начать отступление из Херсона и отводить оккупационные войска за Днепр? Можно ли верить этим заявлениям?
— Верить таким заявлениям нельзя, а нужно все проверять, потому что россияне очень часто врут. Но они действительно на основе ротации меняют части — выводят с правого берега [Херсона] боеспособные части и передислоцирует их на левый берег, а на их место заводят мобилизованных.
Поэтому если брать в общем, то численность российской группировки на правом берегу не изменилась. Она как была около 40 тыс. человек, так и осталась. Кроме того, на сегодняшний день мы не наблюдаем движения колонн в сторону Днепра, а самое главное — не наблюдаем снятие российских войск с позиций и их отступление.
Думаю, это больше пропаганда и подготовка общества к тому, что Херсон рано или поздно будет оставлен. Это вопрос времени. Единственное, что для россиян был выбор: или положить там самую боеспособную и многочисленную группировку, находящуюся в Украине, или сохранить это войско для других направлений и других задач. А на их место завести мобилизованных и пусть они там понемногу погибают, прикрывая выход основных российских войск.
На мой взгляд, российский диктатор Владимир Путин ясно понимает, что победные шаги и победный марш [для его армии] в этой войне закончились. Поэтому он официально назначает командующего группировкой Сергея Суровикина. Последний будет, как козел отпущения, если будут провалы. И обратите внимание, как Путин полностью дистанцировался от принятия решений по Херсону. Эти решения принимали Шойгу и Суровикин.
— В таком случае, куда российское командование может перебросить ту группировку войск, что была в Херсоне?