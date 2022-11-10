ВСУ должны быть крайне осторожными. Военный эксперт Жданов — о том, что на самом деле задумали оккупанты, заявив об отступлении из Херсона 10 ноября, 16:41 Эксклюзив НВ По мнению Олега Жданова, несмотря на громкие заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отступлении агрессора из Херсона, украинской армии следует продвигаться очень осмотрительно (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Военный эксперт Олег Жданов дает оценку ситуации, в которой оказалась российская армия в Херсоне, и прогнозирует, куда теперь агрессор может направить свои самые боеспособные войска

После того, как вечером 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит каких-то признаков отступления России. А в Оперативном командовании Юг сухопутных войск ВСУ добавили, что такие заявления министра обороны страны-агрессора больше похожи на «постановочное шоу», чтобы создать ложное впечатление о настоящих действиях врага.

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О том, что означают громкие заявления россиян, какими должны быть ответные действия украинской армии и меняет ли это картину войны, НВ расспросил военного эксперта Олега Жданова.

— Что означает публичный приказ министра РФ Сергея Шойгу начать отступление из Херсона и отводить оккупационные войска за Днепр? Можно ли верить этим заявлениям?

— Верить таким заявлениям нельзя, а нужно все проверять, потому что россияне очень часто врут. Но они действительно на основе ротации меняют части — выводят с правого берега [Херсона] боеспособные части и передислоцирует их на левый берег, а на их место заводят мобилизованных.

Поэтому если брать в общем, то численность российской группировки на правом берегу не изменилась. Она как была около 40 тыс. человек, так и осталась. Кроме того, на сегодняшний день мы не наблюдаем движения колонн в сторону Днепра, а самое главное — не наблюдаем снятие российских войск с позиций и их отступление.

Думаю, это больше пропаганда и подготовка общества к тому, что Херсон рано или поздно будет оставлен. Это вопрос времени. Единственное, что для россиян был выбор: или положить там самую боеспособную и многочисленную группировку, находящуюся в Украине, или сохранить это войско для других направлений и других задач. А на их место завести мобилизованных и пусть они там понемногу погибают, прикрывая выход основных российских войск.

На мой взгляд, российский диктатор Владимир Путин ясно понимает, что победные шаги и победный марш [для его армии] в этой войне закончились. Поэтому он официально назначает командующего группировкой Сергея Суровикина. Последний будет, как козел отпущения, если будут провалы. И обратите внимание, как Путин полностью дистанцировался от принятия решений по Херсону. Эти решения принимали Шойгу и Суровикин.

— В таком случае, куда российское командование может перебросить ту группировку войск, что была в Херсоне?