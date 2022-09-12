Следующий этап эскалации. Ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины это не только бессмысленная месть за провалы — эксперт 12 сентября, 18:17 Эксклюзив НВ Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар на ТЭЦ-5 в Харькове после ракетного удара РФ (Фото:ГСЧС)

Ракетные удары России по критической инфраструктуре на востоке Украины, в частности, по ТЭЦ-5 в Харькове, являются следующим шагом эскалации войны, а не только местью за провал на Харьковщине, рассказал Радио НВ Михаил Жирохов, военный эксперт.

— Давайте о Харьковщине. Там осталось еще немного на восточном берегу Оскола, а так, в принципе, от этой операции в восторге и в мире, а Американский институт изучения войны написал, что украинские защитники очень удачно объединили импортное оружие, собственное оружие и дезинформационную кампанию.

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А главное, что был отменно спланирован план наступления. Появлялись сообщения даже от украинских руководителей, что все произошло даже лучше, чем по оптимистическому сценарию. Как бы вы описали уже после нескольких дней, когда наши очень сильно продвинулись, а оккупанты очень удачно бежали восвояси, как это выглядело? И на что это повлияет дальше?

— Во-первых, сейчас уже понятно, что это была локальная операция, изначально спланированная. А потом, когда оказалось, что оборона российская посыпалась, тогда уже начали вводить этот прорыв, дополнительные силы и средства, и в результате оккупанты отброшены вплоть до Оскола. Я думаю, там они начнут формировать линию обороны.

— Линия обороны на Осколе. Но до освобождения всей Харьковской области остается не так много, что можно ожидать на других участках сейчас? Поскольку я так понимаю, что среди захватчиков, информация о том, как они героически убегали, уже распространилась. И сейчас уже есть сообщение об уничтожении целой бригады, базировавшейся в Севастополе. То есть и южный фронт может немного измениться. Что нам ждать в ближайшее время?

— Сейчас сил у нас, чтобы провести еще одно масштабное наступление, очевидно, нет. Но продвижение есть. Продвижение есть в Херсонской области. Утром появилось сообщение, что продвижение есть в Запорожской области. Но продвижение — это один населенный пункт освобожден, второй населенный пункт освобожден. То есть налицо некое выравнивание линии фронта.

— Министр [обороны] Резников сказал, что многое сделано благодаря австралийским бронемашинам Bushmaster. То есть основной силой были даже не танки для украинского наступления на Харьковщине, а эта легкая бронированная техника? Или это просто сочетание разных историй?

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