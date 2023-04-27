РФ не может контролировать оккупированные территории Украины из-за нехватки личного состава — секретные файлы Пентагона

27 апреля, 15:41
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Войска РФ понесли существенные потери (Фото:Генштаб)

Войска РФ понесли существенные потери (Фото:Генштаб)

Стране-агрессору России не хватает личного состава для полного контроля над всеми временно оккупированными территориями Украины, сообщает Радио Свобода со ссылкой на попавшие в открытый доступ данные Пентагона.

Журналисты проанализировали слитый в сеть документ Минобороны США, датируемый концом февраля 2023 года. Из него следует, что в августе 2022 года в Украине находились как минимум 27,5 тысячи военнослужащих нацгвардии РФ (Росгвардии) и, по данным Пентагона, эти войска понесли существенные потери.

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Росгвардия также взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по удержанию захваченных Россией территорий за линией фронта, говорится в документах. Отмечается, что это еще больше усилило нехватку личного состава.

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Росгвардия была образована из служащих Внутренних войск МВД в 2016 году и, по данным на 2017 год, в рядах Росгвардии состояло 340 тысяч сотрудников. Радио Свобода пишет, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли входящие в состав Росгвардии части ОМОН, с помощью которых планировалось поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Пентагон Война России против Украины

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