Оккупанты стали запускать меньше дронов Shahed-136: в Воздушных силах назвали причины

1 ноября, 14:00
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По данным Воздушных сил, оккупанты стали запускать меньше дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

По данным Воздушных сил, оккупанты стали запускать меньше дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Российские оккупанты стали меньше использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Возможно, часть еще не довезли. Другую — еще не скрутили, не привели в боевой порядок и не подвезли к местам запуска. Возможно, в конце концов они экономят, чтобы нанести более массированные удары. Возможно, влияют погодные условия на их использование», — отметил он.

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Игнат сказал, что Украина продолжает переговоры с западными партнерами о поставках разных типов вооружений для уничтожения БПЛА.

«Когда будет принято решение и они встанут на вооружение, то об этом будет сообщено», — добавил он.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Shahed-136

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