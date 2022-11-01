Оккупанты стали запускать меньше дронов Shahed-136: в Воздушных силах назвали причины
По данным Воздушных сил, оккупанты стали запускать меньше дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Российские оккупанты стали меньше использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Возможно, часть еще не довезли. Другую — еще не скрутили, не привели в боевой порядок и не подвезли к местам запуска. Возможно, в конце концов они экономят, чтобы нанести более массированные удары. Возможно, влияют погодные условия на их использование», — отметил он.
Игнат сказал, что Украина продолжает переговоры с западными партнерами о поставках разных типов вооружений для уничтожения БПЛА.
«Когда будет принято решение и они встанут на вооружение, то об этом будет сообщено», — добавил он.