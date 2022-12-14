Войска РФ пытаются атаковать Украину дронами-камикадзе в темное время суток: в ВСУ назвали причины 14 декабря, 11:07 Обломки сбитого над Киевом иранского дрона-камикадзе, которым РФ атаковала украинскую столицу рано утром 14 декабря (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты пытаются атаковать Украину дронами-камикадзе в темное время суток, чтобы запутать украинскую ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Тактика, присущая применению этими БПЛА — это ночь, условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их. Это и стрелковое оружие, зенитные ракеты. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают», — пояснил он.

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Игнат уточнил, что перед тем, как нанести удары дронами-камикадзе, оккупанты ведут разведку для обнаружения слабых мест ПВО.

«Используя русла рек и те зоны, которые противник разведывает, где у нас могут быть определенные слабые места, сильные места — это все противник обнаруживает. Таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО», — резюмировал представитель ВСУ.

Рано утром 14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе иранского производства. Силам украинской ПВО удалось сбить все 13 вражеских беспилотников, которые направлялись на украинскую столицу.

Обломок одного из сбитых дронов-камикадзе повредил админздание в Шевченковском районе Киева и четыре жилых дома. Люди не пострадали.

Войска РФ бьют по украинским городам дронами-камикадзе с начала октября. Целями зачастую становятся объекты критической инфраструктуры.









