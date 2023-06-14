Войска РФ стали чаще атаковать тыловые регионы: в ВСУ назвали причину 14 июня, 12:27 Последствия ракетного удара РФ по Одессе (Фото:Одесская областная прокуратура/Facebook)

Войска РФ в последнее время снизили интенсивность обстрелов на юге Украины, однако стали чаще атаковать тыловые регионы страны.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, интенсивность обстрелов снизилась в том числе из-за того, что российским оккупантам пришлось оттянуть позиции и обустроиться на новых рубежах.

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«За этот день обстрелов было 38. Если раньше мы фиксировали 50−70 обстрелов в день, то сейчас этот показатель несколько ниже. И враг пытается использовать максимально мощные снаряды, которые нанесут больше разрушений», — уточнила Гуменюк.

Представительница ВСУ добавила, что противник пытается направить удары по тыловым регионам Украины.

«Мы можем видеть, что активность вражеских более дальних атак направлена как раз на те тыловые регионы, которые, по пониманию врага, должны быть зоной поставки ресурсов для линии фронта», — резюмировала она.

В ночь на 14 июня РФ осуществила новую массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась Одесса, там российская ракета попала в гражданский объект. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Силам украинской ПВО удалось сбить три крылатые ракеты и девять дронов-камикадзе. Часть российских ракет также ударила по Донецкой области.

Один Шахед попал по объекту инфраструктуры в Светловодске Кировоградской области.