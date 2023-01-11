В ВСУ объяснили причины снижения артиллерийской активности войск РФ в Украине 11 января, 13:04 Часто снижение активности войск РФ связано с уничтожением техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Войска РФ значительно сократили удары из артиллерии по сравнению с летним периодом. Среди причин в ВСУ называют высокую интенсивность ведения боев и удары по складам российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что летом россияне не понимали, на какое время продлится кампания. Враг рассчитывал на более быстрые результаты и практически безлимитно использовал снаряды 122 и 152 калибра.

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«Сейчас они сосредоточились конкретно на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях возле конкретных населенных пунктов, которые их больше всего интересуют в плане проведения наступательных операций. Уже разрешить себе постоянного огневого дождя они не могут. Им уже нужно доставлять боеприпасы с большего расстояния, они ищут их в разных странах, чтобы закупить. Потому что невероятная интенсивность войны», — пояснил Череватый.

Он также добавил, что украинские военные постоянно уничтожают вражеские вражеские полевые склады с артиллерией, а также блокируют пути их доставки.

«Они существенно отдалили места разгрузки своих артиллерийских снарядов. Не ближе 100 км от передовой, особенно крупные партии. Мы работаем над тем, чтобы у них было меньше возможностей иметь постоянный доступ к артснарядов», — резюмировал представитель ВСУ.

Ранее CNN со ссылкой на незваных чиновников Украины и США сообщило, что на некоторых участках фронта войска РФ сократили артиллерийский огонь на 75%,

По данным телеканала, РФ могла сократить использование артиллерийских боеприпасов из-за снарядного голода, или это может быть связано с изменением тактики на фоне успешных украинских наступлений.

