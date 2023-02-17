В ОК Юг объяснили, почему оккупанты переместили базы для тренировки операторов Shahed 17 февраля, 11:21 Оккупанты перемещают базы для тренировки операторов Shahed в более безопасные места (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ОК Юг прокомментировали данные Генштаба о том, что в Луганск привезли очередную группу иранских инструкторов, которые будут обучать россиян работе с дронами Shahed.



Как заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, оккупанты перемещают свои базы в более безопасные для них места.

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«В нашей зоне ответственности в свое время были зафиксированы такие пункты подготовки, там где иранские инструкторы готовили россиян к использованию этих дронов. Сейчас мы наблюдаем, что они опасаются, что будут уничтожены эти базы, и больше не располагают их в нашей зоне ответственности, в том числе и потому, что мы находимся буквально на пороге получения дальнобойного оружия», — отметила она.

Кроме того, по словам Гуменюк, на решение оккупационных войск могла повлиять погода.

«Штормовая погода и мощные ветры морские очень много планов им разрушают по применению такого вида вооружения», — добавила она.

Она не исключает, что маршруты пролета Shahed изменятся и теперь дроны будут двигаться с востока.

«Вполне вероятно, что они выискивают новую тактику, поскольку, как я уже неоднократно говорила, о том, что их не устраивает результативность нашей ПВО, которая работает против этих дронов, на которые они делали ставки», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупированный Луганск привезли очередную группу иранских инструкторов, которые должны обучать российских захватчиков работе с дронами Shahed.

По данным украинской разведки, для организации атак дронами по территории Украины Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников.

