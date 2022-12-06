РФ перестала использовать иранские дроны для атак на Украину: в Воздушных силах назвали причину 6 декабря, 14:09 В Воздушных силах объяснили, почему РФ больше не использует иранские дроны (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия уже несколько недель не использует для ударов по Украине иранские дроны Shahed-136.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, это может быть связано с тем, что у страны-агрессора закончилась партия беспилотников.

«Есть разные мнения, факторы и признаки, которые говорят о том, что вероятно та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась у них», — отметил он.

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Игнат отметил, что на использование дронов может влиять погода, но «ведь не каждый день же нелетная погода».

«Пока нет информации о том, что будет Иран поставлять им еще это вооружение», — добавил он.

В британской разведке ранее сообщали, что запасы иранских беспилотников у России, скорее всего, закончились.



Инфографика: НВ