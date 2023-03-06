В Воздушных силах рассказали, почему РФ не наносит массированные ракетные удары по Украине

6 марта, 12:41
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Россия больше не прибегает к тактике массированных ракетных обстрелов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия больше не прибегает к тактике массированных ракетных обстрелов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

РФ больше не наносит массированные ракетные удары по Украине, поскольку столкнулась с дефицитом высокоточного вооружения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, производство ракет в РФ из-за западных санкций может работать ограниченных ресурсах.

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При этом Игнат отметил, что точечные ракетные удары армия РФ наносит постоянно.

Ранее Игнат заявлял, что Россия начала запускать дроны Shahed с северного направления, чтобы беспилотник преодолевал меньшее расстояние для атаки по территории Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=zIbJ56N4B7Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины

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