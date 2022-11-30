В разведке рассказали, почему РФ до сих пор не нанесла массированный ракетный удар по Украине

30 ноября, 13:20
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Россия не оставляет намерений нанести новый массированный удар по Украине, отметили в разведке (Фото:Полиция Киевской области)

Россия не оставляет намерений нанести новый массированный удар по Украине, отметили в разведке (Фото:Полиция Киевской области)

По данным украинской разведки, Россия не оставляет намерений нанести новый массированный ракетный удар. В ведомстве также объяснили, почему атаки агрессора до сих пор не было.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«Во-первых, осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Во-вторых, изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И в-третьих, это подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению, что требует времени», — отметил он.

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По его словам, на сегодняшний день ситуация довольно спокойная, наблюдаются плановые полеты стратегической авиации РФ, они осуществляются в восточных регионах страны.

Скибицкий добавил, что запас ракет у РФ уменьшается: они уже используют старые запасы времен СССР, что требует подготовки и обслуживания ракет перед их применением.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Lz-__uvOnok
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Разведка Ракетные удары Война России против Украины

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