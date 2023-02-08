В Воздушных силах рассказали, почему оккупанты не используют иранские дроны Shahed 8 февраля, 13:40 В последние недели россияне не атаковали Украину иранскими дронами (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В последние недели российские оккупационные войска не атаковали Украину иранскими дронами Shahed.



Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии 24 каналу рассказал, с чем это может быть связано.

Он напомнил, что оккупанты практически месяц не использовали иранские беспилотники. В новогоднюю ночь по Украине запустили 45 дронов, в ночь на 2 января — 39, а 16 января — было 24 беспилотника.

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«Из этих трех атак были сбиты все 100 процентов дронов. И больше враг их не применял ни на одном из направлений. Это говорит о том, что россияне приберегли какую-то часть или ожидают следующую партию», — заявил Игнат.

Он добавил, что есть определенная информация о том, что Россия намерена построить завод по производству дронов на своей территории где-то в глубине страны.



«Россияне хотят наладить производство иранских дронов, это еще одна угроза, ведь правительства этих стран не отказываются от своих планов дальнейшего сотрудничества», — сказал Игнат.



Инфографика: NV