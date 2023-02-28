«Не могут себе позволить». В Воздушных силах объяснили, почему РФ не атаковала Украину ракетами 24 февраля 28 февраля, 09:14 Почему РФ не атаковала Украину ракетами 24 февраля (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия не нанесла массированный ракетный удар по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, поскольку, вероятно, не может себе этого позволить.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вопрос в том, что они могут себе позволить в данный период выпустить по Украине», — сказал Игнат, отвечая на вопрос, почему на 24 февраля не было массированного ракетного удара по Украине.

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По его словам, назвать перемены в режиме использования Россией ракет и беспилотников «изменением тактики» не совсем корректно.

«Изменение применения и ракет и Shahed, возможно, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить в данный момент. В этом и заключается вся их тактика и стратегия. Будем надеяться, что будет все меньше и меньше лететь этого на наши головы», — добавил он.

Накануне оперативное командование Юг предупредило об угрозе ракетных ударов по территории Украины.

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