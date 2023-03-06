В Воздушных силах объяснили, почему РФ начала запускать дроны Shahed с северного направления 6 марта, 10:29 Россия все чаще запускает дроны Shahed с северного направления (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия начала запускать дроны Shahed с северного направления, чтобы беспилотник преодолевал меньшее расстояние для атаки по территории Украины.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он напомнил, что сначала для запуска иранских беспилотников оккупанты использовали юг Украины, в частности, Крым и Херсонскую область до деоккупации правого берега Херсона. Позже оккупанты переместились на восточное побережье Азовского моря.

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«Если цели, которые они себе наметили в Киевской области, то здесь банально просто — короче расстояние, меньше противник будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства и зенитно-ракетные системы, и мобильные огневые группы, и истребители, которые работают по этим Shahed. Поэтому по дороге к Киеву их уничтожали воздушное командование Юг и Восток. А сейчас только с севера — довольно небольшое расстояние, поэтому, вероятно, что такой способ выбрали с этого направления», — сказал Игнат.

В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по территории Украины 15 иранских дронов Shahed. Силы ПВО сбили 13 вражеских беспилотников.

По данным британской разведки, РФ запускает иранские дроны с северного направления, чтобы еще больше угрожать Киеву.