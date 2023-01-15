«Депутаты ведут себя очень подло». Почему Рада забрала мандаты у Медведчука и его близкого круга, но не трогает других в ОПЗЖ, — интервью NV 15 января, 07:17 Эксклюзив NV Превратили на ноль: Виктора Медведчука сначала арестовали, потом поменяли в РФ на украинских военных, а теперь оставили без гражданства и мандата (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Почему «дело Медведчука» не превратилось в «дело Левочкина-Суркиса», о проваленном Радой «домашнем задании» от ЕС и «естественном» уменьшении количества парламентариев — в интервью NV с Николаем Давыдюком, директором аналитического центра Политика.

13 января Верховная Рада отобрала мандаты у группы депутатов-предателей, которые находятся за пределами Украины: у представителей бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука, его близкого соратника Тараса Козака и Рената Кузьмина, а также у внефракционного Андрея Деркача, которого США и СБУ считают российским агентом. Случилось это после того, как президент Украины лишил этих четырех гражданств.

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Также в тот день депутатских полномочий лишили Андрея Аксенова (избранный от одного из донецких округов), ранее подавшему соответствующее заявление.

При этом президентская фракция, голоса которой и обеспечили парламентское наказание Медведчуку и Ко, продолжает игнорировать существование в Раде других представителей запретной ОПЗЖ. Хотя среди них есть и неоднократно ездившие в Москву, пользуясь поддержкой российского диктатора Путина, и те, кто после начала полномасштабного вторжения покинули Украину. Двое таких «беглецов» - Вадим Столар и Игорь Абрамович - даже экстренно прибыли на заседание ВР 13 января.

Почему одних ОПЗЖ-шников «слуги народа» наказывают, а другие забывают? Об этом NV побеседовал с политологом Николаем Давыдюком, директором аналитического центра Политика.

ВР лишила мандатов депутатов от ОПЗЖ — Медведчука, Козака и еще нескольких. На смену им могут прийти следующие по спискам их соратники? Или как? И можно ли как-то предотвратить это?

На самом деле это глазоотвод от того, что происходит в Раде. И мне кажется, что лишили этих, зайдут другие, ситуация с точки зрения кругооборота ОПЗЖ в природе не меняется. Хорошо, что их лишили, почетно, что их нет в Верховной Раде. Но вообще нужно поднимать вопрос ликвидации ОПЗЖ в Раде. Юридические инструменты нужно найти. И это не только лишение гражданства.

Понятно, что у фракции большинства и у руководителя большинства сейчас есть проблема поиска голосов. И здесь на самом деле есть конкуренция — олигархи подсовывают эти свои группировки, некоторые чиновники, политики в Офисе Президента подсовывают Батькивщину, которая на самом деле такая же, как и ОПЗЖ — мы помним, когда Юлия Тимошенко продавала ракеты, на газ меняла, кому танки продавала, от кого российский генерал Павел Лебедь заходил типа по спискам. Но другие фракции сейчас не должны быть оппозиционными, они наоборот должны как раз подставить плечо, потому что ответственность не только на «слугах», но и на тех, кто не хочет сейчас с ними работать.

Опять же, если [в большинство] войдут фракции, которые будут блокировать коррупцию, почему нет? Нормальные фракции. Но это нужно решить, потому что получается, что парламент нерабочий — он прозевал полгода в подготовке к вступлению в ЕС, ничего не сделал, провалил домашнее задание. Легкое домашнее задание — копируете польские или румынские документы и принимаете их у себя. Комиссары из Брюсселя присылают все, что нужно принимать. А они этого не делают.