В Генштабе объяснили увеличение ежедневных потерь российских оккупантов в несколько раз 8 сентября, 17:23 Защитники Украины на позиции (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов прокомментировал увеличение потерь российских оккупантов в ежедневных сводках.

Во время брифинга в четверг, 8 сентября, у Громова спросили, с чем связано увеличение ежедневных потерь врага с около 150−200 до 500−600 человек.



«С чем это связано? У нас улучшилась система учета или какие-то другие причины?» — спросила журналистка.



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«Это какие-то другие причины», — ответил представитель Генштаба.

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Отвечая на другой вопрос, Громов рассказал, что защитникам Украины помогают украинцы, которые передают данные о размещении российских войск на временно захваченных территориях.

«Украинцы, независимо от того, где они находятся — в оккупированном Крыму или на территории оккупированной Херсонской, Запорожской области, Донецкой, Луганской и других областей — сознательные граждане оказывают действенную помощь нашим ВС. Это не будет тайной, если я скажу, что благодаря им у нас есть определенные данные по размещению российских оккупационных войск. Благодаря им мы можем корректировать в сторону увеличения цифры [потерь страны-агрессора РФ], о которых мы только что говорили», — добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 51250 своих военных, 2112 танка, 159 средств ПВО, 239 самолетов, 210 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.

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