Почему пользователи уходят из Facebook и чего они хотят

Наиболее продвинутые отечественные пользователи Facebook отказываются от аккаунтов в этой соцсети. И хотя в Украине “отказников” еще немного, они идут в ногу с передовым миром, в котором FB стремительно теряет сторонников и молодую аудиторию, пишет журнал Новое Время.

За что критикуют соцсеть Цукерберга

Историк Ярослав Грицак два года назад отказался от аккаунта в Facebook. По его словам, тесный круг его подписчиков и комментаторов создает альтернативную реальность, которая мешает адекватно воспринимать мир и видеть действительно важные вещи.

“Facebook превратился в источник раздражения, потому что количество ненужной информации просто зашкаливает и вгоняет в психологическую или даже психическую депрессию, - поясняет историк. - Он манипулирует вами, собирает о вас информацию, которая потом используется в других целях. Я принципиально отказываюсь от таких вещей. И многие мои знакомые делают так же”.

Львовянка Ольга Шуберт тоже не любит соцсеть, созданную Марком Цукербергом. “В Facebook много рекламы, люди по сто раз постят какие‑то рецепты и новости”, - говорит она.

Впрочем, пока число “отступников”, подобных Шуберт и Грицаку, не достигло в Украине критически значимого уровня. И отечественная аудитория Facebook растет динамично: с 2009‑го число FB-пользователей увеличилось в 177 раз - с 62 тыс. до 11 млн человек.

Более выпукло нарастающие проблемы FB проступают на мировом рынке. Несмотря на то что соцсеть с аудиторией 2,1 млрд посетителей остается планетарным лидером среди аналогов и других площадок для общения, с 2013‑го она растет всего лишь на 14 % в год. И то в основном за счет развивающихся рынков - Азии, Африки и Латинской Америки.

Особенно стремительно Facebook выходит из моды у молодежи. По данным американской исследовательской компании eMarketer, в США и Великобритании в возрастных группах 12‑17 лет и 18‑24 года Snapchat уже обошел FB на 1,5%. Для подобной аудитории на первом месте стоит общение, которого теперь не хватает в FB.

Куда уходят из Facebook

Львовянка Ольга Шуберт вместо Facebook пользуется Instagram. Ей нравятся красивые фотографии и интересные личные истории, которых не хватает в других соцсетях. “Instagram - дневник человеческой жизни, - рассказывает вдохновенная инстаграмщица. - Можно подглядывать за другими, видеть, как растут их дети, какой косметикой они пользуются, что едят, куда ездят. Когда долго подписан на человека, он становится почти родным”.

В соответствии со своими интересами она тесно общается примерно с сотней пользователей по всему миру. С тридцатью из них ей удалось встретиться лично, а двое вообще стали ее лучшими подругами.

Главной площадкой для обмена сообщениями среди украинцев стал Viber с аудиторией в 20 млн пользователей. Хотя в ближайшие годы лидер может поменяться, прогнозирует Максим Саваневский, управляющий партнер коммуникационного агентства Plus One. “Нас ждет общемировая тенденция: Viber будет падать, ведь это не глобальный игрок, а WhatsApp как мировой лидер будет только набирать популярность, - говорит он. - Telegram в итоге имеет все перспективы стать узкой площадкой для качественной аудитории. Это уже мессенджер для айтишников, журналистов, представителей маркетинга и пиара”.

Telegram - детище россиянина и творца Вконтакте Павла Дурова - пока сложно назвать мировым лидером: его аудитория всего 180 млн пользователей, что в восемь раз меньше, чем у WhatsApp. Но своих поклонников Telegram уже завоевал благодаря отличному предохранению от взломов и возможности вести целевые информационные каналы.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2018 года