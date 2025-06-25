Не Сапсан, а Грім-2. Военный эксперт назвал признаки того, что по нефтебазе комбината Атлас ударили украинской баллистической ракетой

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV назвал признаки того, что по российской нефтебазе комбината Атлас ударили украинской баллистической ракетой.

В эфире Radio NV Жирохов напомнил, что проект Сапсан был официально закрыт еще при президентстве Виктора Ющенко, но на его основе до 2022 года разрабатывали проект Гром-2.

По словам эксперта, к началу широкомасштабного российского вторжения практически 75−80% проекта было уже готово.

Он объяснил, что на тот момент уже были проведены испытания двигателя, боевой части и системы наведения, но были проблемы с дальнейшими испытаниями, поскольку у Украины не было для этого достаточно больших полигонов.

«Получается, что этот проект за эти три года широкомасштабно довели до кондиции, до серийного производства», — сказал Жирохов.

Он подтвердил, что проблемы с полигоном на данный момент нет, поскольку Украина может провести боевые испытания ракеты.

Комментируя гипотезу о боевом испытании Сапсана по нефтебазе комбината Атлас, Жирохов сказал, что, скорее всего, это именно так.

Он обратил внимание на то, что в сообщении об этом ударе говорилось, что его нанесли Силы спецопераций вместе с ракетными войсками и артиллерией.

Эксперт объяснил. что Управление ракетных войск и артиллерии в Украине не разделено и отвечает, в частности, за ракетные программы.

«При поражении дронов, если вы обратили внимание, как правило, говорится о СБУ. Не говорится о других ведомствах. При поражении Нептуном говорится, что Военно-морские силы Украины вместе с кем-то осуществили эту операцию. Поэтому очевидно, что такие косвенные факты говорят, что именно этот комбинат, этот комплекс хранения стратегического топлива стал целью для ударов украинских Грім-2», — сказал также Жирохов.

23 июня сообщалось, что в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по нефтебазе Комбинат Атлас в Ростовской области РФ.

Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, участвующих в вооруженной агрессии против Украины на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются», — говорилось в сообщении Генштаба.

14 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над возможностью массового производства баллистической ракеты Сапсан, которая уже успешно прошла испытания.

В июне 2023 года Игорь Крол, председатель ассоциации Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан украинского производства готов на 65−70%. Для завершения проекта нужно было около $500 миллионов долларов.

По словам Крола, ОТРК Сапсан, который унаследовал проект 1990-х годов Борисфен, решили создать в 2006 году. Из-за развязанной Россией полномасштабной войны часть работ выполняют за рубежом, процент западных комплектующих в Сапсане «не очень большой». Если бы промышленность работала мощно, то Украина могла бы изготавливать 20 пусковых установок в год, говорил Крол.